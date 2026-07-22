Ni več dvoma, slovenski selektor ima novo službo

Slovenski košarkarski trener Aleksander Sekulić je dosegel dogovor z Barcelono in bo v prihodnji sezoni prevzel vodenje katalonskega velikana. Oseminštiridesetletni strokovnjak bo podpisal pogodbo do 30. junija 2028, klub pa ga bo uradno predstavil v prihodnjih dneh, dogovor pa so že potrdili. Postal je prvi slovenski trener v zgodovini košarkarske Barcelone, kjer je v igralski karieri največji pečat pustil Jaka Lakovič.

Sekulić se v Španijo seli iz Dubaja, ki ga je prevzel aprila. Moštvo je vodil tudi v evroligi, nato pa presenetil beograjska velikana in osvojil naslov prvaka lige ABA, potem ko je Dubai v finalu premagal beograjski Partizan. Pred tem je vodil Nymburk, Lokomotiv Kuban in Zenit iz Sankt Peterburga.

Od leta 2020 je selektor slovenske reprezentance, ki jo je leta 2021 popeljal na njene prve olimpijske igre in do četrtega mesta v Tokiu. Ob evropskem naslovu Slovenije leta 2017 je bil pomočnik selektorja Igorja Kokoškova. Sekulić bo še naprej vodil tudi slovensko izbrano vrsto.