Eden najboljših vseh časov ostaja v Kaliforniji

Dvomov ni več, Stephen Curry ostaja pri Golden State Warriors. Sloviti košarkar se je s kalifornijsko ekipo dogovoril za dveletno podaljšanje pogodbe, vredno 116 milijonov dolarjev (skoraj 102 milijona evrov). Curryjeva prejšnja pogodba bi se iztekla naslednje leto, novi dogovor pa vključuje tako imenovano dodatno leto po izbiri igralca (player option) za sezono 2028/2029, je poročal The Athletic.

»Zelo smo navdušeni, da smo dosegli dogovor s Stephenom in podaljšali njegovo zgodovinsko kariero pri Warriors,« je ob podaljšanju sporočil generalni direktor Golden State Warriors Mike Dunleavy. »V zgodovini profesionalnega športa še ni bilo boljšega obraza franšize, tako na igrišču kot zunaj njega, kot je Stephen Curry pri Warriors. S svojo legendarno igro na igrišču, edinstvenim vodenjem in žrtvovanjem ter neprimerljivim vplivom v skupnosti uteleša vse, kar si ta organizacija prizadeva predstavljati.«

Osemintridesetletnik se je odločil za dogovor, vreden okoli 20 milijonov dolarjev manj, kot bi lahko zaslužil. To Warriors dopušča več fleksibilnosti pri poslih z drugimi igralci. Curry tako ostaja zvest ekipi, ki ga je kot sedmega izbrala na naboru leta 2009.

Z Bojevniki je štirikrat postal prvak lige NBA, nazadnje leta 2022, ko je Golden State v finalu premagal Boston Celtics. Takrat je odlični strelec tudi prvič postal najkoristnejši igralec finala. Poleg moštvenih uspehov se lahko Curry pohvali tudi z individualnimi, saj je dvakrat postal najkoristnejši igralec sezone.

V lanski sezoni je zaradi težav s kolenom izpustil več kot dva meseca, Warriors pa so v rednem delu zasedli 10. mesto. Nato so izpadli v dodatnih kvalifikacijah za končnico. Curry je zbral 43 tekem in v povprečju na tekmo prispeval 26,6 točke in 4,7 podaje.