Edo Murić na sodišču premagal Poljake

Ljubljana - Slovenski košarkar Edo Murić je na košarkarskem mednarodnem arbitražnem sodišču (BAT) dobil tožbo proti poljskemu klubu Zielona Gora, ki je leta 2018, po odločitvi sodišča, nezakonito prekinil pogodbo z njim. Poljaki bodo morali članu slovenske zlate reprezentance plačati vse neizplačane plače z obrestmi, je danes poročal slovenski siol.net.



Murić je 30. decembra 2017 podpisal pogodbo s poljskim klubom Zielono Goro za preostanek sezone in še za naslednjo. Pred začetkom sezone 2018/19 so se Poljaki odločili, da s slovenskim reprezentantom, ki je leta 2017 osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu v Istanbulu, prekinejo pogodbo. Odločitev so objavili kar na svojem profilu na Twitterju.



Ker Poljaki niso spoštovali pogodbe in niso sklenili sporazumne poravnave, se je odločil za tožbo na arbitražnem sodišču pri Mednarodni košarkarski zvezi Fiba s sedežem v Ženevi ter s tožbo uspel.



Po pregledu celotne dokumentacije je sodišče ugotovilo, da je poljski klub kršil pogodbena določila.



Kot izhaja iz besedila sodbe, to je sodišče sprejelo 25. marca, objavljene na spletni strani arbitraže, bo poljski klub Muriću moral plačati vsega skupaj 111.321 evrov v neto znesku neizplačanih plač vključno s petodstotnimi obrestmi od 13. septembra 2018 in vse do celotnega izplačila.



Prav tako bodo morali Poljaki Muriću plačati 50.000 evrov odškodnine iz pogodbene klavzule ter vse pravdne stroške v višini skoraj 18.000 evrov.