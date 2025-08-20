Edo Murić v tunelu razkril več kot 40 minut igre na parketu v Stožicah

V nadaljevanju:

Slovenska košarkarska javnost je dočakala prvo zmago v pripravljalnem obdobju, Veliko Britanijo so Slovenci v Stožicah brez težav odpravili s 93:81. Zanesljiva zmaga je bila morda dober obliž za načeto samozavest, a bi Slovencem bolj prav prišel še kakšen zahteven preizkus, ki bi igro dvignil na višjo raven. V Stožicah smo videli razigrano predstavo Luke Dončića, odigral je dobro polovico vsake četrtine, obrise selektorjevih idej glede rotacij igralcev, ko bo šlo zares, pa tudi prevelika nihanja in luknje v obrambi, ki tudi proti manj kakovostnim tekmecem pestijo Slovence.

Zadnja domača pripravljalna tekma je bila bolj namenjena gledalcem in strelski formi igralcev kot resnemu preizkusu košarkarskih zamisli selektorja Aleksandra Sekulića. Velika Britanija ni bila dorasel tekmec, kljub pogosto premalo energični in tudi borbeni igri v obrambi se je Slovenija že v prvi četrtini z razigranim Dončićem odlepila in tokrat prednost brez večjih strelskih mrkov zadržala tudi, ko je Sekulić poskusil z menjavami. »Iskreno, raje bi videl, da bi znova igrali s težkim tekmecem, kot jih je vodstvo izbiralo na prejšnjih tekmah in prav je, da jih je. S spoštovanjem do Velike Britanije, ko vodiš za 20 točk, se ne moreš naučiti nič, če želimo med top 5, moramo igrati s Španijo ali Litvo, da vidimo, kam sodimo,« je v tunelu pod tribuno Stožic vrelo iz Murića.