Edo Murić z edinim košem junak zgodovinske zmage Ilirije (VIDEO)

Košarkarji Ilirije so rešili čast Slovenije v drugem krogu lige ABA. Po porazih Cedevite Olimpije z Budučnostjo in Krke proti Dunaju so danes na domačem parketu v Tivoliju premagali Zadar s 85:83.

Za ljubljansko zasedbo je bila to hkrati zgodovinska prva zmaga v elitnem regionalnem tekmovanju, saj so šele prvo sezono člani elitnega regionalnega tekmovanja.

Če je zasedbi Stipeta Modrića na prvi tekmi na Dunaju sreča obrnila hrbet, je bila tokrat boginja Fortuna na njeni strani. V zadnjem napadu sekundo pred koncem je koš za zmago dosegel Edo Murić. To sta bili sicer edini točki slovenskega reprezentanta, ki je pred tem iz igre metal 0:7.

Poleg Murića je bil junak preobrata – Zadar je ob koncu tretje četrtine vodil z desetimi točkami prednosti – še ameriški organizator igre Jerome Green, ki je zbral 21 točk (trojke 3:6), 13 podaj in 7 skokov.

Ilirija bo v tretjem krogu 20. oktobra gostovala pri Crveni zvezdi, naslednjo tekmo pred domačimi gledalci pa bo odigrala čez skoraj en mesec proti Spartaku, saj je v četrtem krogu prosta, v petem pa gostuje znova v Beogradu pri Megi.