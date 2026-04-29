Eksodus se nadaljuje, Sekulića lahko boli glava

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Evropska košarka je na prelomnici, spremembe v študentski košarkarski ligi NCAA pa pomembno vplivajo tudi na nabor slovenskih košarkarjev, ki bodo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću. V študentsko ligo bogata denarna nadomestila privabljajo vse več mladih igralcev, ne več le tiste, ki si obetajo nastop v ligi NBA.
Po koncu regionalne sezone novomeške Krke je postalo znano, da se v prihodnji sezoni v ZDA selita tudi Žak Smrekar in Lovro Urbiha, pred tem je selitev prek Atlantika napovedal Mark Padjen. Smrekar in Padjen sta bila v zadnjem letu stalna člana slovenske reprezentance, v prihodnji sezoni ju – enako kot vedno številčnejše slovenske legije v ZDA – med kvalifikacijskimi okni v Evropi ne bo.
Selektorja Sekulića tako čaka še težje delo pri sestavi reprezentance, predsednik KZS Matej Erjavec se je že lani poleti upravičeno bal kvalifikacij za SP, v katerih gre zaenkrat Slovencem sicer odlično, a najtežje preizkušnje šele prihajajo.
Komentarji