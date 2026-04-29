Košarka

Eksodus se nadaljuje, Sekulića lahko boli glava

V študentsko ligo NCAA se selita tudi aduta novomeške Krke Lovro Urbiha in Žak Smrekar. Kdo bo v naslednji sezoni na voljo slovenskemu selektorju?
Pri sestavi reprezentance bo imel selektor Sekulić veliko dela. Foto Črt Piksi
Pri sestavi reprezentance bo imel selektor Sekulić veliko dela. Foto Črt Piksi
N. Gr.
29. 4. 2026 | 17:20
2:01
A+A-

Evropska košarka je na prelomnici, spremembe v študentski košarkarski ligi NCAA pa pomembno vplivajo tudi na nabor slovenskih košarkarjev, ki bodo na voljo selektorju Aleksandru Sekuliću. V študentsko ligo bogata denarna nadomestila privabljajo vse več mladih igralcev, ne več le tiste, ki si obetajo nastop v ligi NBA.

Prihodnost je svetla, a novega Dončića ne bo

Mark Morano Mahmutović odhaja v New York. Foto Cedevita Olimpija
Mark Morano Mahmutović odhaja v New York. Foto Cedevita Olimpija
Osrednji talent slovenske košarke Mark Morano Mahmutović bo denimo v prihodnji sezoni za univerzo Syracuse domnevno igral za kar 1,5 milijona dolarjev, za velikega talenta bo tudi Cedevita Olimpija prejela odškodnino. Za podpis Morana Mahmutovića je med elitnimi univerzami vladalo veliko zanimanje, na koncu se je odločil za odhod v New York. »MMM« je eden tistih, ki si lahko obetajo tudi preboj v ligo NBA, če se bo karierni lok še naprej vzpenjal po pričakovanjih.

Po koncu regionalne sezone novomeške Krke je postalo znano, da se v prihodnji sezoni v ZDA selita tudi Žak Smrekar in Lovro Urbiha, pred tem je selitev prek Atlantika napovedal Mark Padjen. Smrekar in Padjen sta bila v zadnjem letu stalna člana slovenske reprezentance, v prihodnji sezoni ju – enako kot vedno številčnejše slovenske legije v ZDA – med kvalifikacijskimi okni v Evropi ne bo.

Selektorja Sekulića tako čaka še težje delo pri sestavi reprezentance, predsednik KZS Matej Erjavec se je že lani poleti upravičeno bal kvalifikacij za SP, v katerih gre zaenkrat Slovencem sicer odlično, a najtežje preizkušnje šele prihajajo.

