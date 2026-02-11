Ekspanzivna ameriška politika dodatno škoduje Evropi

Sloka, visoka in plešasta podoba Adama Silverja v ničemer ne bi izstopala iz morja poslovnežev srednjih let, če ne bi ob njegovem imenu pisalo »komisar lige NBA«. Po desetletju na čelu najmočnejše košarkarske lige je Silver pripravljen, da se podpiše pod največji dosežek svoje dobe in s širitvijo lige postane ljudski junak v Las Vegasu in predvsem Seattlu, kjer že 17 let obupano čakajo na vrnitev oboževanih SuperSonics pod košarkarske obroče. Z drugim zamahom bo Silver podrl figure na evropski šahovnici, kjer je rezultat širitvenih teženj Američanov bolj negotov.

Ob nastopu službe Adama Silverja leta 2014 je liga NBA preživljala krizo identitete, padajoče zanimanje gledalcev in nekoliko razvodenelo kakovost igre na košarkarskih parketih. Danes je NBA na vrhuncu moči, odlične generacije mladeničev se vrstijo druga za drugo, iz Evrope prihaja vedno več ne le kakovostnih, temveč izjemnih posameznikov, med mladimi v ZDA predvsem na družbenih omrežjih košarka postaja šport številka ena. Po letih ugibanj in govoric je Silver prvič javno potrdil, da bi širitev lige na 32 moštev kmalu lahko postala realnost: »Močno razmišljamo v tej smeri in se pogovarjamo, nič še ni dokončnega in nikogar ne želim dražiti, a zagotovo razmišljamo o Seattlu in Las Vegasu, nista pa to edina kandidata. Odločitev bo znana v letu 2026.«

Iz Seattla je franšiza odšla v Oklahomo, kjer so spomladi postali prvaki lige NBA. Na fotografiji ob Silverju Clay Bennett, lastnik OKC. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Po mnenju analitikov je veliko možnosti za širitev, čeprav obstajajo tudi skeptiki, ki ne verjamejo, da bo med obstoječimi 30 lastniki moštev dovolj interesa za širitev, finančna pogača bi se v tem primeru delila na več kosov in vsaj kratkoročno bi bil ček, ki ga s strani lige ob konca leta prejme vsak lastnik, nekoliko manjši. V Seattlu že dolgo težko čakajo vrnitev priljubljenih SuperSonics, brez katerih so pred 17 leti zaradi menjave lastništva in selitve v Oklahomo ostali, čeprav gre za enega največjih košarkarskih trgov (z ogromno tehnološkega kapitala) v ZDA. Glavni razlog za širitev v Vegas je kakopak denar, hokejski Zlati vitezi in moštvo ameriškega nogometa pa dokazujeta, da apetit za vrhunski šport v igralniški meki obstaja. Moštvi bi se po najbolj optimističnem scenariju ligi lahko priključili pred sezono 2027/28, bolj verjetno bo širitev sledila kakšno leto kasneje.

Kaj to pomeni za Luko Dončića? Nič drastičnega in v trenutnem razmerju sil lahko prinese več koristi kot škode. Vsaka ekipa bi lahko zaščitila osem igralcev, preostale pa ponudila novincema, a nobena ekipa na naboru ne sme izgubiti več kot enega igralca. V najslabšem primeru za Lakers bi izgubili enega od igralcev s konca klopi (npr. Daltona Knechta), v najboljšem bi se znebili katere od pogodb, ki obremenjuje njihovo plačno shemo.

V Seattlu čakajo na vrnitev SuperSonics. Foto Joe Nicholson/Reuters

Kratkoročno bi se kakovost v ligi nekoliko prerazporedila, celotna raven pa rahlo znižala, kar bi bila voda na mlin moštev s superzvezdniki, ki bi znova, kot v prvem desetletju tisočletja, lahko prvenstva v svojo korist odločali z manjšo pomočjo soigralcev. Kot nalašč za heliocentrični sistem Dončića, ki niti igre rad drži v svojih rokah. Redni del sezone bi bil še naprej dolg 82 tekem, v vsaki konferenci bi bilo 16 moštev. Ker oba prišleka prihajata z zahoda, bi se na vzhod najverjetneje preselila Minnesota.

NBA v Evropi

Bolj negotov je rezultat napovedane širitve lige NBA v Evropo, ki lahko zamaje temelje trenutne ureditve. Poizkus nakupa evrolige se je izjalovil, zato so potrkali na vrata konkurentov, Fiba jih je sprejela odprtih rok. V zadnjih dneh iztekajočega se leta so uradno odprli pogovore z zainteresiranimi kandidati napol zaprte lige, v kateri bi imelo 12 moštev iz največjih mest (Madrid, Pariz, London, …) stalno licenco, štirje bi se v ligo NBA Europe lahko prebili prek Fibine lige prvakov.

Pogovarjajo se z nogometnimi klubi, ki želijo košarkarsko podružnico (PSG v Parizu, Milan, Tottenham, ...), zainteresirani naj bi bili tudi trije nosilci licence evrolige ASVEL, Real Madrid in Barcelona. Katalonci so prav v zadnjih dneh idejo prečrtali in evroligi obljubili zvestobo še za 10 let, Real tako ostaja edini med evropskimi velikani, ki razmišlja o »prebegu«. V dvoboju velikanov za denar, moč in vpliv v največjih ligah bodo najkrajšo potegnili manjši evropski klubi, ki bodo še bolj potisnjeni na obrobje.

Adam Silver želi v Evropi zgraditi komisarsko zapuščino. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Ne le Krka, Ilirija ali Zadar, v težavah se bodo hitro znašli tudi Cedevita Olimpija, Gran Canaria, Murcia ali Virtus, tradicionalne košarkarske sredine z močno navijaško bazo in pomembno vlogo pri vzgoji igralcev, ki za glavni ligi ne bodo dovolj zanimive. V kolikor pride do odprtega spopada evrolige in NBA na evropskih tleh, bo v inflaciji tekem najvišje ravni pozornosti gledalcev, denarja in posledično kakovostnih igralcev za Slovence, Italijane ali Baske zmanjkalo. In ko bo čez desetletje ali dva usahnil dotok izdelanih evropskih mladeničev v ligo NBA, bo za reševanje že tako sprte in nejevoljne košarkarske Evrope prepozno.