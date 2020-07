FOTO:Embiid je prišel v skafandru, drugi z vzmetnicami in mikrovalovkami

Čipi na vsakem koraku

Prodor virusa bi pomenil konec

Le še deset dni je ostalo do nadaljevanja 74. sezone lige NBA v nepredušno zaprtem Disneyjevem kompleksu v Orlandu, še prej pa bo 22 najuspešnejših moštev prvenstva odigralo po tri pripravljalne tekme. Že v sredo bosta nastopila(na tekmi Miami – Sacramento) in(Denver – Washington), dan pozneje bo igro okusilv dvoboju med Dallasom in LA Lakers. Na vnovični štart po štirih mesecih in pol prisilnega premora pa čaka še en dobri znanec slovenskih ljubiteljev košarke.je bil v sezoni 1999/2000 pomočnik Zmaga Sagadina pri Unionu Olimpiji, v letih 2001-03 pa je uspešno vodilno Krko in jo popeljal do državnega naslova in v finale evropskega pokala, eno sezono pa jo je vodil v evroligi. Od lani je desna roka, glavnega trenerja moštva Memphis Grizzlies, ki se je 8. t. m. preselilo v Orlando. V pogovoru za hrvaški Večernji list je novinarjupredstavil razmere v floridski osamitvi.»Neverjetno je, kakšnega podviga se je lotilo vodstvo NBA, ki ta mega projekt dnevno stane poldrugi milijon dolarjev. To je za vse izjemna izkušnja, čeprav je standard nekoliko nižji, kot smo ga vajeni na običajnih gostovanjih. Namesto namestitve s petimi zvezdicami imamo na voljo tri hotele, ki si zaslužijo dobre tri zvezdice, toda kompleks je vendarle tako udoben, kot da bi ga ustvarili za takšno priložnost. V vsaki depandansi sta nastanjeni po dve moštvi, mi si delimo našo z Brooklynom,« je uvodoma pojasnil 57-letni strokovnjak iz Šibenika, ki je moral po prihodu v Orlando najprej še enkrat v karanteno.»Tri dni nismo smeli zapustiti sob, zato so nam hrano prinašali pred vrata. Takrat se je začelo vsakodnevno testiranje na koronavirus, za katerega skrbi osebje v skafandrih in z zaščitnimi vizirji. Strogi so tudi varnostni ukrepi. Da bi lahko vstopil v dvorano za trening, se udeležil kosila ali moštvenega sestanka, moraš v posebno aplikacijo s sedmimi rubrikami vnesti svojo dnevno telesno temperaturo in morebitne nenavadne simptome. Naokoli pa se lahko gibljemo le z akreditacijo s čipom okoli vratu, z zapestnico, s katero prestopamo kontrolne točke, in, seveda, z maskami, ki so na voljo vsepovsod,« je razmere orisal Spahija, ki se je prostovoljno odločil za dodaten pripomoček.»Vsem so ponudili uporabo pametnega prstana, ki ni obvezen, a je odličen pripomoček. Beleži namreč vse naše dnevne dejavnosti, ne le srčnega utripa, temveč celodnevno delovanje telesa in kakovost spanca. Sicer pa vsi poskušamo upoštevati zaščitna navodila, zapisana v 113-stranskem priročniku, nekateri košarkarji pa gredo še korak dlje ter poleg mask nosijo kape, očala, dolge rokave in hlačnice. Na sliki sem celo videl, da jeiz Philadelphie prišel v skafandru. Na voljo je tudi telefonska linija za anonimno prijavo kršiteljev pravil izolacije, prek katere naj bi zalotiliiz Houstona iniz Sacramenta. Ker sta prevzela naročeno hrano zunaj meja kompleksa, sta morala za deset dni v dodatno samoizolacijo,« je potrdil izkušen trener, ki je med drugim vodil tudi Cibono, Lietuvos rytas, Maccabi, Tau Ceramico, Valencio in Fenerbahče.»Pravila so stroga, a nujna, saj vsi vemo, saj bi prodor koronavirusa v naš 'mehurček' lahko pomenil dokončno slovo od sezone. Zato nas ne bo smel obiskati nihče iz zunanjega sveta vse do konca uvodnega kroga končnice, ko bo lahko vsakdo povabil soprogo, dekle ali drugega člana družine. Vsi bomo tukaj vsaj 40 dni, najuspešnejši celo tri mesece, zato si krajšamo čas po svoje. Sobe smo si lahko dodatno opremili, nekateri tudi s svojimi mikrovalovkami in vzmetnicami, saj želijo spati kot doma. Številni igrajo golf, namizni tenis ali video igre, lovijo ribe,iz LA Clippers si je pripeljal prenosno savno, Dallasov trenerklaviature ...« je med smehom dodal Neven Spahija. B. E.