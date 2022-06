En razpoložen bojevnik premalo za tri razigrane kelte

Košarkarji Bostona so v tretji tekmi finala lige NBA s 116:100 premagali Golden State in v seriji povedli z 2:1 v zmagah. Moštvi igrata na štiri zmage.

V TD Gardnu je blestela predvsem trojica Jayson Tatum, Jaylen Brown in Marcus Smart. Skupaj so dosegli kar 77 od Bostonovih 116 točk. Brown je vknjižil 27 točk, Tatum 26, Smart pa 24.

Najboljši strelec tekme je bil sicer Stephen Curry pri gostih, ki se je ustavil pri 31 točkah (12/22 iz igre, 6/11 za tri), 25 jih je za Golden State po slabi predstavi na drugi tekmi dodal Klay Thompson (7/17 iz igre).

Dvoboj je bolje začel Boston, ki je hitro povedel z dvomestno prednostjo in jo nato zadržal do konca prvega polčasa. Tako kot na prvih dveh tekmah je tretja četrtina pripadla bojevnikom. Ti so v vsega štirih minutah izničili zaostanek 13 točk in štiri minute pred koncem tretjega dela povedli s 83:82, zadnjo četrtino pa so s prednostjo štirih točk vendarle začeli domači.

V njej je znova ritem narekovala Bostonova velika trojka in dosegla 16 od Bostonovih prvih 18 točk, pri čemer je prednost znova narasla na varnih 14 točk pred zadnjimi petimi minutami.

Četrta tekma finala bo na sporedu v noči s petka na soboto v Bostonu.