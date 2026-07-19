  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Slovenski upi zlati na domačem eurobasketu

Mladi košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki. Na domačem EP do 20 let v Stožicah so pred 8.000 navijali premagali Srbijo.
Slovenci so zlati! FOTO: KZS
Galerija
Slovenci so zlati! FOTO: KZS
P. Z., STA
19. 7. 2026 | 21:16
19. 7. 2026 | 22:24
3:26
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84:65 (15:13, 40:32, 63:46).

Padjen: To je neverjetno

Mark Padjen, MVP: »To je neverjetno, kaj nam je uspelo. Manjkali so nam štirje vrhunski igralci, a vseeno smo šli do konca in osvojili zlato medaljo. Nobeden od nas doslej ni igral pred tako številčno publiko. Hvala, Slovenija, da ste verjeli v nas, tako kot smo mi ves čas zaupali vase in v strokovni štab, ter nas prišli podpret v takšnem številu. Bili ste dobesedno naš šesti igralec na parketu, ki nam je pomagal tako proti Franciji kot v finalu s Srbijo.«

Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na EP 2024 in SP 2025 so bili bronasti. Hkrati je to četrta zlata kolajna Slovenije na eurobasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021, sedma na velikih tekmovanjih v kategoriji do 20 let oziroma nekoč do 22 let in sedemnajsta na vseh tekmovanjih slovenskih fantov in deklet v mlajših kategorijah.

Zlato ima dodatno težo, saj je Slovenija na domačem eurobasketu nastopila močno oslabljena. Na prvenstvu sta manjkala dva ključna posameznika s prejšnjih tekmovanj, Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović, v polfinalu se je poškodoval kapetan Urban Kroflič, v finalu pa je zaradi izgorelosti manjkal tudi Lovro Faganel.

Najboljši strelci Slovenije v finalu so bili Vit Hrabar z 18 točkami, Mark Padjen, ki jih je zbral 14, ter s trinajstimi Filip Petkovski. Bronasto kolajno je osvojila Španija, ki je bila boljša od Francije s 65:54.

Radosavljević: Kapo dol vsem

Danijel Radosavljević, selektor Slovenije: »Za nas je bila najtežja tekma tista proti Franciji v polfinalu. Ko smo jo dobili, sem vedel, da finala ne moremo izgubiti, čeprav nam je manjkalo skoraj pol ekipe. A ti fantje so znova dokazali, da so ekipa v pravem pomenu. Kapo dol pred njimi. Poskrbeli so za čudovit trenutek, ki nas bo povezoval za celo življenje. Upam, da bom lahko še kdaj njihov trener. Za konec bi se rad zahvalil vsem v strokovnem štabu, saj njihovo delo navzven ni vidno, opravljajo pa ključne naloge. Fizioterapevt ima zlate roke in z njimi je fante vsako noč masiral do tretje ure zjutraj. David Dreme je skrbel za kondicijo, Mirko Jurjavčič pa je zaslužen, da sem lahko vodil to zasedbo do zlate medalje.«

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
Stožice

Solze sreče v Stožicah, Slovenija je v finalu eurobasketa

Na tekmi, polni preobratov, so mladi slovenski fantje pokazali srce, borbenost in veliko košarkarske kakovosti. Jutri bodo igrali v finalu.
18. 7. 2026 | 20:47
Preberite več
Šport  |  Košarka
Eurobasket

Mladi košarkarji v Stožicah zanesljivo v četrtfinale

Slovenski košarkarji, mlajši od 20 let, so se na domačem evropskem prvenstvu brez težav prebili v četrtfinale, potem ko so močno premagali še Belgijo.
15. 7. 2026 | 20:33
Preberite več
Šport  |  Košarka
Košarka

Mladi Slovenci zmleli vse tri tekmece, naslednji izziv bo visok

Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je z odliko opravila skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani.
13. 7. 2026 | 21:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
U-20

Mladi košarkarji zmleli tudi Izraelce

Slovenska košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani dosegla še drugo zmago.
12. 7. 2026 | 21:15
Preberite več
Premium
Nedelo
Zdravko Čolić

Slava pride in gre, odnos z ljudmi pa ostane

Zdravko Čolić pravi, da je skrivnost njegove dolgoživosti v tem, da podpore občinstva nikoli ne jemlje za samoumevno.
Lucijan Zalokar 19. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Vredno branja

V hotelskem bazenu utonila štiriletna deklica

Po dveh tovrstnih nesrečah v enem tednu zahtevajo strožji nadzor nad bazeni.
19. 7. 2026 | 17:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sladkarije brez sladkorja: Ne le driska, ampak tudi vpliv na mikrobiom

Sladkorni alkoholi v črevesje privlačijo vodo, hkrati pa jih razgrajujejo črevesne bakterije, kar lahko povzroči napenjanje, vetrove, krče in vodeno drisko.
18. 7. 2026 | 19:38
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Adolfo Laurenti, Visa

Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tomaž Berločnik

Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Kibernetska varnost

Svet kibernetske varnosti na zgodovinski prelomnici

Kibernetska varnost je po novem odgovornost vodstva, ne le IT. Dejstvo je, da podjetja vseh svojih sistemov nimajo pod nadzorom.
Miran Varga 16. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Najemni poslovni prostori

Nove pisarne dvigujejo merila na trgu

Kakovost mikrookolja je vse pomembnejši kriterij za najem poslovnih prostorov, starejši objekti bodo brez urejenega prezračevanja težko konkurenčni.
Milka Bizovičar 16. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

evropsko prvenstvoStožiceslovenska košarkarska reprezentancafinaleEP do 20 letSrbija

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Odbojka

Slovenci popolni iz Beograda, padla tudi Srbija

Izbranci Fabia Solija so bili proti Srbom, ki niso imeli možnosti za uvrstitev na zaključni turnir lige narodov, v vlogi favorita in so jo tudi upravičili.
19. 7. 2026 | 21:36
Preberite več
Novice  |  Svet
Umetna inteligenca

AI robot Sally prihaja v razred: ali je to prihodnost šolstva

Vodstvo šole poudarja, da robot ne bo nadomeščal učiteljev, temveč jim bo pomagal pri poučevanju in učencem nudil dodatno podporo.
19. 7. 2026 | 21:16
Preberite več
Šport  |  Košarka
EP do 20 let

Slovenski upi zlati na domačem eurobasketu

Mladi košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki. Na domačem EP do 20 let v Stožicah so pred 8.000 navijali premagali Srbijo.
19. 7. 2026 | 21:16
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Zahović in Milanič nista začela zmagovito

Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem kolu 1. SNL v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0:0. Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje.
19. 7. 2026 | 20:34
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Po nočni dopinški kontroli žalosten konec za Jonasa Vingegaarda

Danski as je grdo padel v 15. etapi in si zlomil ključnico. Novi prvi Pogačarjev izzivalec je Remco Evenepoel, ki je prvič slavil zmago v gorah.
Miha Hočevar 19. 7. 2026 | 19:58
Preberite več
Šport  |  Košarka
EP do 20 let

Slovenski upi zlati na domačem eurobasketu

Mladi košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki. Na domačem EP do 20 let v Stožicah so pred 8.000 navijali premagali Srbijo.
19. 7. 2026 | 21:16
Preberite več
Šport  |  Nogomet
1. SNL

Zahović in Milanič nista začela zmagovito

Nogometaši Aluminija in Maribora so se v prvem kolu 1. SNL v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0:0. Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje.
19. 7. 2026 | 20:34
Preberite več
PremiumVideo
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Po nočni dopinški kontroli žalosten konec za Jonasa Vingegaarda

Danski as je grdo padel v 15. etapi in si zlomil ključnico. Novi prvi Pogačarjev izzivalec je Remco Evenepoel, ki je prvič slavil zmago v gorah.
Miha Hočevar 19. 7. 2026 | 19:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo