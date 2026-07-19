Slovenski upi zlati na domačem eurobasketu

Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84:65 (15:13, 40:32, 63:46).

Padjen: To je neverjetno Mark Padjen, MVP: »To je neverjetno, kaj nam je uspelo. Manjkali so nam štirje vrhunski igralci, a vseeno smo šli do konca in osvojili zlato medaljo. Nobeden od nas doslej ni igral pred tako številčno publiko. Hvala, Slovenija, da ste verjeli v nas, tako kot smo mi ves čas zaupali vase in v strokovni štab, ter nas prišli podpret v takšnem številu. Bili ste dobesedno naš šesti igralec na parketu, ki nam je pomagal tako proti Franciji kot v finalu s Srbijo.«

Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na EP 2024 in SP 2025 so bili bronasti. Hkrati je to četrta zlata kolajna Slovenije na eurobasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021, sedma na velikih tekmovanjih v kategoriji do 20 let oziroma nekoč do 22 let in sedemnajsta na vseh tekmovanjih slovenskih fantov in deklet v mlajših kategorijah.

Zlato ima dodatno težo, saj je Slovenija na domačem eurobasketu nastopila močno oslabljena. Na prvenstvu sta manjkala dva ključna posameznika s prejšnjih tekmovanj, Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović, v polfinalu se je poškodoval kapetan Urban Kroflič, v finalu pa je zaradi izgorelosti manjkal tudi Lovro Faganel.

Najboljši strelci Slovenije v finalu so bili Vit Hrabar z 18 točkami, Mark Padjen, ki jih je zbral 14, ter s trinajstimi Filip Petkovski. Bronasto kolajno je osvojila Španija, ki je bila boljša od Francije s 65:54.