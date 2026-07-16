Mladi slovenski košarkarji v polfinalu eurobasketa

Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90:72 (31:22, 47:36, 72:55), v polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija.

Generacija slovenskih košarkarjev letnik rojstva 2006 in mlajši se je pod vodstvom selektorja Danijela Radosavljevića na tretjem zaporednem velikem tekmovanju prebila med štiri najboljše ekipe. Tako na evropskem prvenstvu 2024 na Finskem kot lanskem svetovnem prvenstvu v Švici je Slovenija na koncu osvojila bronasto medaljo.

Na obeh omenjenih prvenstvih je Slovenija v polfinalu izgubila proti Nemčiji, s Francijo pa se mladi slovenski igralci v zadnjih sezonah niso srečali. Francozi so sicer na teh dveh tekmovanjih precej zaostali za Slovenijo; na eurobasketu 2024 so bili peti, na SP v Lozani pa deseti.

Tako Slovenija kot Francija sta na EP v Ljubljani še neporaženi. Domača reprezentanca je danes suvereno premagala Turčijo, Francija pa je šele v podaljšku strla odpor Hrvaške, ki je imela v rednem delu napad za zmago.

Podobno kot slovenski selektor Radosavljević ima tudi francoski strateg Mickael Hay precej enakovredno zasedbo, najbolj znano ime v francoski reprezentanci pa je Oscar Wembanyama, mlajši brat zvezdnika iz lige NBA Victorja Wembanyame.

Pri Sloveniji so bili danes najbolj učinkoviti Urban Kroflič s 26 točkami, Lovro Faganel, ki je dosegel 13 točk, Mark Padjen z dvanajstimi in Lovro Bolhar z desetimi točkami.

V drugem polfinalu bosta igrala Španija in zmagovalec dvoboja med Srbijo in Grčijo.