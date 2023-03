Dallas brez Dončića in Irvinga nemočen proti Memphisu

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA zabeležili 35. poraz, s čimer so padli pod 50-odstotni izkupiček zmag. Brez obeh zvezdnikov, Luke Dončića in Kyrieja Irvinga, so bili ponoči na domačem parketu nemočni proti Memphis Grizzlies, ki so slavili s 104:88.

Pri na zahodu drugouvrščenemu Memphisu (41-26) je manjkal glavni zvezdnik Ja Morant, ki bo zaradi disciplinskih težav odsoten za nedoločen čas. Kljub temu pa so grizliji brez večjih težav dobili obračun proti Dallasu. Razliko so naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 36:21, do konca pa so nato ohranili prednost. S 23 točkami je bil najboljši strelec gostov Desmond Bane. Pri Dallasu je novinec Jaden Hardy dosegel kar 28 točk, a ob tem iz igre zadel devet od 25 metov. Josh Green je prispeval 23 točk (10/15 iz igre).

»Enostavno moramo zmagovati, zdaj druge poti ni več. Vsi moramo imeti miselnost, da želimo dobiti vsako naslednjo tekmo. Trenutno je zahodna konferenca povsem odprta in moramo najti način, da vsak dvoboj dobimo,« je bil po tekmi odločen Green. Ta bo z Mavericks naslednjo tekmo odigral v noči na četrtek proti San Antonio Spurs (17-50).

Grizliji so brez večjih težav dobili obračun proti Dallasu. FOTO: Sam Hodde/Afp

Dallas je z razmerjem zmag in porazov zdaj na zahodu padel pod 50-odstotni prag. S 34-35 zaseda osmo mesto. Zmago manj in tudi tekmo manj imajo Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans in Oklahoma City Thunder (vsi 33-35). Tik pred Dallasom so košarkarji Minnesota Timberwolves (35-34), ki so ponoči s 136:115 ugnali Atlanta Hawks. Ti so na vzhodu prav tako osmi z razmerjem 34-35. Atlanti ni pomagalo niti 41 točk Traeja Younga.

Najboljše moštvo lige ostaja Milwaukee. Bucks (49-19) so v gosteh premagali prvo presenečenje zahoda Sacramento Kings (40-27) s 133:124. Pri gostih se je s 46 točkami in 12 skoki izkazal Giannis Antetokounmpo. Zadel je 19 od 28 metov iz igre. Khris Middleton je dodal 31 točk, Brook Lopez pa 23. Goran Dragić po podpisu pogodbe z Bucks še ni zaigral v novem dresu. Tokrat se za to ni odločil glavni trener Mike Budenholzer.