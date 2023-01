Evropa kot mačeha, toda v Beogradu bo še težje

V nadaljevanju preberite:

Za košarkarje Cedevite Olimpije je Evropa kruta mačeha, precej bolj prijetno in domače se počutijo v regionalnih logih, v katerih so nanizali devet zmag. V ligi ABA se lahko pohvalijo s tretjo najboljšo bero za evroligašema Crveno zvezdo in Partizanom, slednjega so celo premagali v Stožicah. Z beograjskimi rdeče-belimi se v tej sezoni še niso srečali, saj sta moštvi sredi oktobra preložili dvoboj 3. kola in ga še nista utegnili odigrati. Prvič se bosta spopadli danes ob 18. uri v velikem derbiju 16. kola.

Cedevita Olimpija in Crvena zvezda sta se nazadnje pomerili v polfinalu končnice prejšnje sezone lige ABA. Kaj vse se je zgodilo odtlej? Zakaj ima zdajšnja igra Begrajčanov malo skupnega s tisto z začetka sezone? Kakšne hvalnice jim je namenil Jurica Golemac in kako je Duško Ivanović vrnil kompliment?