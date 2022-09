Favoriti? Zakaj pa ne

V nadaljevanju preberite:

Odštevanje tednov do največjih moštvenih tekmovanj ima vedno zanimiv uvod: močno psihološko vojno, ki je spodrezala noge že številnim kakovostnim reprezentancam, premalo pripravljenim na težo velikega pričakovanja javnosti in lastnih ambicij. Pred 41. evropskim prvenstvom v košarki bi lahko zašla v past tudi Slovenija, a so ji okoliščine dolgo pomagale spuščati paro izpod pokrovke. Najbolj čakanje, ali ji bo priskočil na pomoč tudi junak eurobasketa 2017 Goran Dragić in dal moštvu znova zlato patino. Razplet ni prišel tako hitro, kot smo si želeli, a je prinesel želeni odgovor. V času, ko je prevzel velik del pozornosti, pa so vsi drugi aduti moštva lažje zajeli sapo. Predvsem Luka Dončić.

Čudežni mladenič svetovne košarke si je oprtal upe navijačev šele dobra dva tedna pred začetkom EP, kar je zanj redko razkošje. A ko bosta prišla 1. september in za Slovenijo premierni nastop v Kölnu proti Litvi, bo nedvomno pripravljen. Dober začetek, dober konec, je pravilo, ki se ga oklepa od prvih košarkarskih korakov.