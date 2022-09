Idealne formule za primer Sekulić ni na vidiku

V nadaljevanju preberite:

V Srbiji ljubitelji košarke vneto (in očitno zaman) odštevajo zadnje selektorske dneve Svetislava Pešića zaradi prezgodnjega izpada na evropskem prvenstvu. V Grčiji niti ne poskušajo, saj je Dimitris Itoudis preveč slaven in dobro plačan. Zato pa so se hitro odzvali na Hrvaškem in v Sloveniji. Damir Mulaomerorić je nemudoma odstopil, pri nas predsednik KZS kljub razočaranju še naprej vidi Aleksandra Sekulića na klopi. Na sceni je ostala pisana četvericam v finalu bomo vendarle videli najbolj izkušeno dvojico.

Ni kaj, rešitev je v vztrajnosti in zaupanju, bi lahko rekli in tvegali, da bi se zelo hitro ušteli.

Preden se bo kdo odločil, da bo razstrelil pisarne Košarkarske zveze Slovenije in postavil pred strelski vod celotni štab izbrane vrste, naj vendarle zajame sapo in pogleda celotno sliko.

Več v članku.