Pred bitko za Evropo po potrditev primata v regiji

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarji so ostali glavni favoriti za zlato kolajno na letošnjem evropskem prvenstvu tudi na včeraj posodobljeni razpredelnici mednarodne zveze FIBA. Druga in tretja sta še vedno Francija in Grčija, za eno stopničko pa se je povzpela Litva, prva tekmica Luke Dončića & Co. na eurobasketu, in potisnila Srbijo na peto mesto. Osmerico favoritov zaokrožujejo Turčija, Španija in Nemčija. Slovenci bodo drevi ob 20.15 poskusili upravičiti napovedi še na zadnji pripravljalni tekmi s Hrvaško v Celju.

Kakšne kadrovske spremembe je doživela slovenska zasedba in katere bodo še potrebne? Zakaj si Aleksander Sekulić ne želi prekiniti niza zmag? Kaj bo še posebej gnalo Hrvate v dvorani Zlatorog? Kdo so nova imena v njihovi reprezentanci in na koga bodo tokrat naleteli v Celju?