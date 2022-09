Proti Nemčiji pričakuje povsem drugo Slovenijo

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović je prepričan, da bodo gledalci jutri proti Nemčiji videli povsem drugačno Slovenijo kot ob zadnjem porazu proti Bosni in Hercegovini. »Fantje so dovolj pametni in izkušeni, da vedo, kaj so naredili narobe in bodo to jutri popravili,« je dejal slovenskim novinarjem v Kölnu. »Porazi so sestavni del športa in če hočeš biti uspešen, se moraš pobrati po slabih predstavah. Prepričan sem, da bomo proti Nemčiji videli povsem drugo Slovenijo,« je uvodoma dejal Nesterović.

Pred začetkom prvenstva je bilo veliko govora o vlogi favorita, s katero se je Slovenija srečala prvič. Na prejšnjih velikih tekmovanjih je resda bila v širšem krogu kandidatov za najvišja mesta, le na prvenstvo 2017 se je odpravila brez velikih pričakovanj. »Ne samo slovenska javnost tudi drugi poznavalci košarke vedo, kakšen potencial ima Slovenija. Vsi jo pričakujejo vsaj v polfinalu, a pot do tja je trnovo in dolga,« pavi generalni sekretar.

»Zavedati se moramo, da je sistem tekmovanja sila naporen. Pet tekem v sedmih dneh je več kot v katerikoli ligi, zato so padci zbranosti običajni. Igralci niso stroji, ki jih naviješ in nato zmagujejo. Samo poglejte, kaj se dogaja v drugih skupinah, ki so na papirju precej manj izenačene kot naša. Zame poraz z BiH ni nič tragičnega. Bolje, da se je zgodil zdaj v predtekmovanju kot kasneje v izločilnih bojih. Tudi nekatere besede, ki so jih igralci izrekli po tekmi, so običajen del takšnega tekmovanja. Bolj bi me skrbelo, če bi bili tiho, saj bi to pomenilo, da so povsem brezbrižni,« meni Nesterović.

Luka Dončić drži marsikateri ključ do uspeha v svojih rokah. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Nemci so odlični

»Ta ekipa je aktualni evropski prvak in četrta z olimpijskih iger v Tokiu. Fantje so dovolj pametni in izkušeni, da vedo, kaj je potrebno narediti, da se dvigneš po porazu. Že danes zjutraj so bili njihovi obrazi povsem drugačni. Zavedajo se, da je pred njimi še niz tekem in da je treba ohladiti razgrete glave. Za to prvenstvo so garali dva meseca in prepričan sem, da ne bodo zaradi ene tekme vsega vrgli čez ramo.« Rašo Nesterović se zaveda, da bo tekma proti Nemčiji dala marsikateri odgovor. »Nemčija je trenutno v odlični formi. Zame ob Srbiji igra najboljšo košarko na turnirju in bo res pravi izziv, še posebej, ker bo imela na tribunah bučno podporo. Ne dvomim, da bo strokovni štab pripravil ustrezno taktiko, igralci na parketu, ki so brez dvoma bolj kakovostni od Nemcev, pa bodo to uspešno izpeljali,« je dodal Nesterović.

Eden od glavnih tvorcev uspehov generacije z Luko Dončićem in Goranom Dragićem verjame, da to ni več tista reprezentanca Slovenije, ki je v predtekmovanjih velikih tekmovanj premagovala najboljše ekipe, nato pa sama hitro izpadla, tiste reprezentance, ki so proti njej klonile, pa so nato osvajale medalje. »BiH je zazdaj prijetno presenečenje, a te uspehe bo morala še potrditi in nadgraditi. Francija je na primer boljši primer tega; skozi predtekmovanja pride brez posebnega sijaja, nato pa iz tekme v tekmo igra bolje. Upam, da bo tudi naša krivulja šla odslej le še navzgor,« je povedal Nesterović.

Slovenija je, ne glede na razplet zadnjih dveh tekem v Kölnu - Nemčija v torek ob 20.30 in Francija v sredo 17.15 -, že uvrščena v izločilne boje oziroma osmino finala v Berlin. Ob dveh zmagah bi zasedla prvo mesto v skupini in se v nadaljevanju srečala s četrtouvrščeno ekipo iz skupine A, tam so Turčija, Španija, Črna gora, Belgija, Gruzija in Bolgarija.