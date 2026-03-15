Erjavec pričakuje nov mandat, padel bo tudi Šešok

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) bo v ponedeljek popoldne na redni volilni skupščini dobila novega predsednika. Ker je edini kandidat dosedanji prvi mož zveze Matej Erjavec, mu delegati praktično že zagotavljajo četrti zaporedni štiriletni mandat.

S tem bo Erjavec postal predsednik z najdaljšim stažem na čelu slovenske košarke v zgodovini KZS. Ljubljančan, nekdanji košarkar Janč, Parkljev in Slovana, danes pa uspešen odvetnik, je vodenje zveze prevzel junija 2014. Z dosedanjimi tremi mandati se je že povzpel na drugo mesto po dolžini predsedovanja.

Pred njim le še Dušan Šešok

Pred njim je za zdaj le Dušan Šešok, ki je Košarkarsko zvezo Slovenije vodil med letoma 1996 in 2010. Če bo Erjavec uspešno zaključil tudi četrti mandat, bo prehitel dolgoletnega predsednika in postal najdlje delujoči vodilni mož zveze.

Med predsedniki KZS sta po enajst let na čelu zveze preživela prvi predsednik Tine Benedičič (1950–1961) in Peter Breznik (1967–1978). Deset let je zvezo vodil tudi Marko Sok (1983–1993), ki je bil obenem prvi predsednik KZS v samostojni Sloveniji.

Na čelu zveze so bili v različnih obdobjih še Stane Dolanc (1961–1967), Miran Potrč (1978–1980), Miloš Mitič (1980–1983), Mirjan Bevc (1993–1995), Vladimir Brolih (1995–1996 kot vršilec dolžnosti) ter Roman Volčič (2010–2014).

Delegati bodo na ponedeljkovi skupščini poleg predsednika izvolili tudi podpredsednike zveze ter člane nadzornega odbora in častnega razsodišča KZS.