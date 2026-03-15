Košarka

Erjavec pričakuje nov mandat, padel bo tudi Šešok

Košarkarska zveza Slovenije bo v ponedeljek na redni volilni skupščini dobila novega predsednika, edini kandidat je Matej Erjavec.
Matej Erjavec bo prejel nov mandat predsednika KZS. FOTO: Blaž Samec
Matej Erjavec bo prejel nov mandat predsednika KZS. FOTO: Blaž Samec
Š. R., STA
15. 3. 2026 | 09:30
15. 3. 2026 | 09:56
Košarkarska zveza Slovenije (KZS) bo v ponedeljek popoldne na redni volilni skupščini dobila novega predsednika. Ker je edini kandidat dosedanji prvi mož zveze Matej Erjavec, mu delegati praktično že zagotavljajo četrti zaporedni štiriletni mandat.

image_alt
Dončić končal dramo sezone: velemojstrovina v zadnji sekundi

S tem bo Erjavec postal predsednik z najdaljšim stažem na čelu slovenske košarke v zgodovini KZS. Ljubljančan, nekdanji košarkar Janč, Parkljev in Slovana, danes pa uspešen odvetnik, je vodenje zveze prevzel junija 2014. Z dosedanjimi tremi mandati se je že povzpel na drugo mesto po dolžini predsedovanja.

Pred njim le še Dušan Šešok

Pred njim je za zdaj le Dušan Šešok, ki je Košarkarsko zvezo Slovenije vodil med letoma 1996 in 2010. Če bo Erjavec uspešno zaključil tudi četrti mandat, bo prehitel dolgoletnega predsednika in postal najdlje delujoči vodilni mož zveze.

Matej Erjavec FOTO: Leon Vidic
Matej Erjavec FOTO: Leon Vidic

Med predsedniki KZS sta po enajst let na čelu zveze preživela prvi predsednik Tine Benedičič (1950–1961) in Peter Breznik (1967–1978). Deset let je zvezo vodil tudi Marko Sok (1983–1993), ki je bil obenem prvi predsednik KZS v samostojni Sloveniji.

Na čelu zveze so bili v različnih obdobjih še Stane Dolanc (1961–1967), Miran Potrč (1978–1980), Miloš Mitič (1980–1983), Mirjan Bevc (1993–1995), Vladimir Brolih (1995–1996 kot vršilec dolžnosti) ter Roman Volčič (2010–2014).

Delegati bodo na ponedeljkovi skupščini poleg predsednika izvolili tudi podpredsednike zveze ter člane nadzornega odbora in častnega razsodišča KZS.

Magazin  |  Zanimivosti
Kako odločajo sodišča

Kje bosta živeli hčerki Luke Dončića

Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države, katere državljani so, a mednarodni element situacijo lahko zaplete.
Tanja Jaklič 12. 3. 2026 | 13:30
Novice  |  Svet
Konflikt v Iranu

Iran v primeru napada na energetsko infrastrukturo grozi ameriškim podjetjem

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
14. 3. 2026 | 07:13
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Z njim delajo kot s Kobejem Bryantom, zato Dončić nikoli ne bo MVP

Nagrado MVP v ligi NBA lahko Shaiu Gilgeous-Alexandru odnese le še poškodba. Candace Parker, prvakinja lige WNBA: Podcenjujete Dončića!
Nejc Grilc 14. 3. 2026 | 05:10
Sobotna priloga
Skrita kamera

Kdo je upravljal skrito kamero? Tuja ali domača agencija?

Filmski izdelki neznanega porekla so nov element predvolilnega odločanja. Sporočilo izdelkov je večplastno.
Ali Žerdin 13. 3. 2026 | 18:00
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 16:30
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Prvi grižljaj pove vse

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 20:30
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Matej ErjavecKošarkarska zveza SlovenijeKZSvolitve predsednika

Nedelo
Vredno branja

Med baterijami in bencinom: avtomobilski svet v prehodu

Električna vozila postajajo vse bolj običajen prizor na evropskih cestah, vendar prehod v novo mobilnost ne poteka tako hitro in linearno, kot so napovedovali.
15. 3. 2026 | 10:00
Šport  |  Drugo
F1

Na Kitajskem kaos in zgodovinski podvig najstnika iz Italije

Druga dirka svetovnega prvenstva formule 1 v sezoni 2026 je v Šanghaju prinesla zgodovinski trenutek za Mercedes in osemnajstletnega Andreo Kimija Antonellija.
15. 3. 2026 | 09:40
Šport  |  Košarka
KZS

Erjavec pričakuje nov mandat, padel bo tudi Šešok

Košarkarska zveza Slovenije bo v ponedeljek na redni volilni skupščini dobila novega predsednika, edini kandidat je Matej Erjavec.
15. 3. 2026 | 09:30
Magazin  |  Zanimivosti
Potopljeni zaklad

Po desetih letih izpuščen iz zapora, a skrivnosti o zlatih kovancih ni izdal

Danes 73-letni Tommy Thompson je leta 1988 pred obalo Južne Karoline odkril potopljeni zaklad v vrednosti več milijonov dolarjev.
15. 3. 2026 | 09:16
Premium
Nedelo
Bobby Fischer

Tanka meja med genijem in norcem

Po osvojitvi naslova svetovnega šahovskega prvaka ni nikoli več odigral uradno priznane partije.
Gorazd Utenkar 15. 3. 2026 | 09:00
Šport  |  Košarka
KZS

Erjavec pričakuje nov mandat, padel bo tudi Šešok

Košarkarska zveza Slovenije bo v ponedeljek na redni volilni skupščini dobila novega predsednika, edini kandidat je Matej Erjavec.
15. 3. 2026 | 09:30
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Potopljeni zaklad

Po desetih letih izpuščen iz zapora, a skrivnosti o zlatih kovancih ni izdal

Danes 73-letni Tommy Thompson je leta 1988 pred obalo Južne Karoline odkril potopljeni zaklad v vrednosti več milijonov dolarjev.
15. 3. 2026 | 09:16
Preberite več
Premium
Nedelo
Bobby Fischer

Tanka meja med genijem in norcem

Po osvojitvi naslova svetovnega šahovskega prvaka ni nikoli več odigral uradno priznane partije.
Gorazd Utenkar 15. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Edinstvena javna osnovna šola za večjezičen začetek šolanja

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Delo 11. 3. 2026 | 13:59
Gospodarstvo  |  Like
HOTEL RAMONDA

Luksuz in užitek pod mističnim Rtnjem

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 11:30
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Pomladni popusti! Priskrbite si Windows 11 Pro za manj kot jutranjo kavo

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:37
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Zobozdravstvo s podpisom

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 10:30
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Delo 12. 3. 2026 | 08:44
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Vse več potnikov izbere vlak

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Dobrodošli na najboljši zabavi v regiji

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 14:30
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Sistem dinamičnega upravljanja hitrosti rešuje zastoje na avtocestah

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
Promo Delo 7. 3. 2026 | 08:30
