Erjavec: Če igralec želi, je možno vse, to pogrešam pri Čančarju

Predsednik košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec ima vizijo vodenja krovne organizacije, od katere ne odstopa. Tudi za ceno kritik, ki jih zaradi selektorja, afere Dragić, ki kot senca sledi reprezentanci že nekaj let, in še česa ne manjka. A delo Erjavca prinaša tudi rezultate, Slovenija ima v njem močno figuro med košarkarskimi odločevalci na svetovni ravni, Eurobasket 2029 bo znova obiskal našo državo. O izzivih zveze in predvsem letošnjem reprezentančnem poletju smo se z Erjavcem pogovarjali v času prvih pripravljalnih tekem na EP.

Kako ocenjujete delo slovenske reprezentance v pripravljalnem obdobju?

Zadovoljen sem predvsem s pristopom, nihče ni reprezentance vzel z levo roko. Vsak daje največ, kar lahko, včasih še celo preveč. Čuti se nova energija, starejši morajo teči za mladimi in jim hkrati biti tudi mentorji, mislim, da jim ta vloga godi. Zdi se mi zelo dobra kombinacija mladih, srednje mladih in veteranov, ki se počasi poslavljajo. Ne bežimo pa od dejstva, da nam manjkajo izkušnje in teža pod košem, upam pa, da bomo s srčno igro to lahko nadoknadili.

Z Olimpio Milano ste imeli težave, z Los Angeles Lakers jih ni bilo. Kako so potekali dogovori za prihod Luke Dončića, ste imeli kaj težav?

Čančarjevemu menedžerju Mišku Ražnatoviću sem v šali dejal, da imam več težav z njim in Olimpio kot z Los Angelesom. Šalo na stran, pogovori z Los Angelesom so bili kratki in sladki. Prvi stik je navezal Saša Dončić, ki je takoj odšel v LA, jaz pa sem generalnega menedžerja Roba Pelinko spoznal aprila, ko sem bil v Los Angelesu. Dogovorila sva se v dveh minutah, vse so imeli že pripravljeno. Pred tekmo med Dallasom in Lakers sva se pogovorila, nič me ni pustil čakati, hitro me je rešil muk. Dejal je: 'Dajva, tukaj vsi gledajo, pa naju bodo slišali, opraviva to.' In sva se dogovorila. Res bi se zahvalil franšizi za tako zgledno sodelovanje, ki pa gotovo ne bi bilo možno, če Luka ne bi imel takšne želje po igranju za reprezentanco. To željo morda pogrešam pri Vlatku, je pa dejstvo, da imata v klubih zelo različna statusa. Če si igralec želi, se da vse dogovoriti.