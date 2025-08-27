  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Erjavec: Če igralec želi, je možno vse, to pogrešam pri Čančarju

    Predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec v pogovoru za Delo o sedanjosti in prihodnosti slovenske košarke, pa tudi o eurobasketu 2029.
    Matej Erjavec je zadovoljen z odnosom fantov do reprezentance. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Matej Erjavec je zadovoljen z odnosom fantov do reprezentance. Foto Leon Vidic
    Nejc Grilc
    27. 8. 2025 | 05:00
    27. 8. 2025 | 08:20
    20:24
    A+A-

    V nadaljevanju:

    Predsednik košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec ima vizijo vodenja krovne organizacije, od katere ne odstopa. Tudi za ceno kritik, ki jih zaradi selektorja, afere Dragić, ki kot senca sledi reprezentanci že nekaj let, in še česa ne manjka. A delo Erjavca prinaša tudi rezultate, Slovenija ima v njem močno figuro med košarkarskimi odločevalci na svetovni ravni, Eurobasket 2029 bo znova obiskal našo državo. O izzivih zveze in predvsem letošnjem reprezentančnem poletju smo se z Erjavcem pogovarjali v času prvih pripravljalnih tekem na EP.

    Kako ocenjujete delo slovenske reprezentance v pripravljalnem obdobju?

    Zadovoljen sem predvsem s pristopom, nihče ni reprezentance vzel z levo roko. Vsak daje največ, kar lahko, včasih še celo preveč. Čuti se nova energija, starejši morajo teči za mladimi in jim hkrati biti tudi mentorji, mislim, da jim ta vloga godi. Zdi se mi zelo dobra kombinacija mladih, srednje mladih in veteranov, ki se počasi poslavljajo. Ne bežimo pa od dejstva, da nam manjkajo izkušnje in teža pod košem, upam pa, da bomo s srčno igro to lahko nadoknadili.

    Z Olimpio Milano ste imeli težave, z Los Angeles Lakers jih ni bilo. Kako so potekali dogovori za prihod Luke Dončića, ste imeli kaj težav?

    Čančarjevemu menedžerju Mišku Ražnatoviću sem v šali dejal, da imam več težav z njim in Olimpio kot z Los Angelesom. Šalo na stran, pogovori z Los Angelesom so bili kratki in sladki. Prvi stik je navezal Saša Dončić, ki je takoj odšel v LA, jaz pa sem generalnega menedžerja Roba Pelinko spoznal aprila, ko sem bil v Los Angelesu. Dogovorila sva se v dveh minutah, vse so imeli že pripravljeno. Pred tekmo med Dallasom in Lakers sva se pogovorila, nič me ni pustil čakati, hitro me je rešil muk. Dejal je: 'Dajva, tukaj vsi gledajo, pa naju bodo slišali, opraviva to.' In sva se dogovorila. Res bi se zahvalil franšizi za tako zgledno sodelovanje, ki pa gotovo ne bi bilo možno, če Luka ne bi imel takšne želje po igranju za reprezentanco. To željo morda pogrešam pri Vlatku, je pa dejstvo, da imata v klubih zelo različna statusa. Če si igralec želi, se da vse dogovoriti.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Strokovno vodstvo

    Šele doma je spoznal, kakšna čast ga je doletela

    V slovenski košarkarski reprezentanci se razvija obetavna generacija slovenskih trenerjev, na kar kažejo tudi rezultati mlajših selekcij.
    Drago Perko 26. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Sekulić: Če bi bili vrhunski, bi igrali za Real, Barcelono ali Bayern

    Slovenski selektor Aleksander Sekulić je v pogovoru za Delo ocenil možnosti reprezentance, se dotaknil problema naturalizacije in življenja v Rusiji.
    Nejc Grilc 25. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Martin Krampelj

    Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

    Martin Krampelj je prijetno presenečenje letošnjih priprav in dobrodošla okrepitev reprezentance pod obročem.
    Drago Perko 25. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbski dirigent se vrača po manjkajoče zlato

    Po olimpijskem bronu se Nikola Jokić vrača na Eurobasket, da bi Srbijo popeljal do manjkajočega zlata in dopolnil svojo izjemno kariero.
    Žan Urbanija 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evergrande

    Konec velikana še ne pomeni konca krize

    Največje razpotje v kitajskem razvoju je bil prav propad nepremičninskega sektorja.
    Zorana Baković 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Iranska povezava: kako Kitajska uvaža nafto iz Rusije

    Mreže posrednikov in ladjarjev od Paname do Švice postajajo strokovnjaki za izogibanje mednarodnim sankcijam.
    Financial Times 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za prezračevanje bo skrbela UI, dihali bomo bolje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Matej ErjavecKošarkarska zveza Slovenijeposebna prilogadeloRob PelinkaLuka DončićAleksander SekulićLos Angeles Lakers

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zvezdniški par

    Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena

    Oboževalci so zaroko para napovedovali že več mesecev, nekateri pa že od samega začetka razmerja.
    27. 8. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Starship desetič z odliko

    Med drugim je tokrat prvič uspelo nameščanje maket satelitov.
    27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa 2025, reprezentanca Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec?
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa 2025, reprezentanca Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec?
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo