Košarka

Erjavec še naprej z glavno besedo, sprememba v ožjem krogu

Matej Erjavec je dobil četrti mandat na čelu košarkarske zveze, na volilni skupščini ni imel protikandidata.
Matej Erjavec ostaja predsednik KZS. Foto Leon Vidic
N. Gr.
16. 3. 2026 | 19:57
2:03
Na redni volilni skupščini Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec protikandidata ni imel, delegati pa so dosedanjemu predsedniku brez glasu proti zaupali novo štiriletno obdobje na čelu zveze. Erjavec vodi KZS od leta 2014. V vodstvu ostajata podpredsednika Igo Gruden in Gašper Kromar, novi tretji podpredsednik pa je postal Sašo Berger, ki je nasledil Gregorja Grilca.

Erjavec pričakuje nov mandat, padel bo tudi Šešok

Skupščina je potrdila tudi novo sestavo nadzornega odbora, v katerem bodo v prihodnjem mandatu Primož Pusar, Valter Bogataj, Borut Jereb, Tomo Tiringer in Peter Skvarča.

Erjavec je po izvolitvi poudaril, da soglasna podpora ni le priznanje za dosedanje delo, temveč tudi obveza za prihodnje obdobje. »Zahvaljujem se članom Košarkarske zveze Slovenije za vnovično izkazano zaupanje. Soglasno potrditev novega mandata razumem kot priznanje našemu dosedanjemu delu, obenem pa kot veliko odgovornost za obdobje, ki je pred nami. Slovenska košarka je v zadnjih letih naredila odločne in pomembne korake, od reprezentančnih uspehov vseh selekcij do krepitve klubskih tekmovanj, razvoja mladih ter vse večje prepoznavnosti KZS doma in v mednarodnih košarkarskih organizacijah,« je dejal.

Erjavec: Če igralec želi, je možno vse, to pogrešam pri Čančarju

Ob tem je napovedal nadaljevanje začrtanih projektov ter izpostavil letošnje evropsko prvenstvo do 20 let in gostiteljstvo ene izmed skupin EuroBasketa 2029. Po njegovih besedah gre za priložnosti, s katerima lahko zveza dodatno okrepi razvoj in priljubljenost košarke v Sloveniji.

