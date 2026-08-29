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Košarka

ESPN-ov analitik: Vse je postavljeno, da Luka osvoji svoj prvi MVP

Po velikih spremembah v Los Angelesu bo slovenski zvezdnik v novi sezoni še izraziteje v središču dogajanja, kar bi mu lahko pomagalo tudi v boju za MVP.
Košarkarji Los Angeles Lakers so se avgusta mudili v Sloveniji, kjer so med drugim obiskali ljubljansko porodnišnico in Pediatrično kliniko UKC Ljubljana ter razveselili otroke in njihove starše. FOTO: UKC Ljubljana
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Košarkarji Los Angeles Lakers so se avgusta mudili v Sloveniji, kjer so med drugim obiskali ljubljansko porodnišnico in Pediatrično kliniko UKC Ljubljana ter razveselili otroke in njihove starše. FOTO: UKC Ljubljana
Blaž Potočnik
29. 8. 2026 | 14:45
29. 8. 2026 | 14:49
4:58
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Luka Dončić se je v ligi NBA že uveljavil med največjimi zvezdniki, ena najprestižnejših individualnih lovorik pa mu še vedno manjka. Slovenski zvezdnik še nikoli ni postal najkoristnejši igralec rednega dela sezone, toda po mnenju ESPN-ovega analitika Tima MacMahona bi se mu lahko prav v prihajajoči sezoni ponudila doslej najboljša priložnost.

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»Mislim, da je vse zelo dobro postavljeno, da Luka potencialno osvoji svoj prvi MVP,« je MacMahon dejal v oddaji The Hoops Collective. Pri tem je izpostavil predvsem razmere pri Los Angeles Lakers, ki so po odhodu LeBrona Jamesa Dončiću dokončno prepustili vlogo prvega obraza moštva.

Pričakovanja so nižja, Dončićeva vloga pa večja

LeBron se je po osmih sezonah v Los Angelesu preselil k Philadelphii 76ers, s čimer je Dončić postal nesporni prvi obraz Lakersov. Prav nova hierarhija v moštvu in precej nižja pričakovanja pred začetkom sezone pa bi mu lahko po MacMahonovem mnenju koristila tudi v boju za MVP.

»Pričakovanja do Lakersov so tako nizka, kot niso bila vse od LeBronovega prihoda,« je poudaril.

Dončić bo tako imel še več prostora, da sezono zaznamuje kot osrednji mož ekipe, Lakersom pa za njegovo resno kandidaturo za MVP morda sploh ne bo treba poseči po samem vrhu lige. ESPN-ov Brian Windhorst je ob tem spomnil na sezono 2016/17, ko je Russell Westbrook po odhodu Kevina Duranta iz Oklahoma Cityja prevzel popoln nadzor nad moštvom, dosegal izjemne številke in na koncu osvojil MVP.

»Če zmagajo 53 tekem, kar ob zdravem Luki nikakor ni nemogoče ... Pri njegovih številkah se sploh ni treba spraševati. Če igra, bo dosegal številke na ravni MVP. Mislim, da bo imel prekleto močan primer,« je dejal MacMahon.

Številke že zdaj na ravni MVP

Individualno Dončiću že v minuli sezoni ni manjkalo veliko. Na 64 tekmah je v povprečju dosegal 33,5 točke, 8,3 asistence in 7,7 skoka, iz igre pa metal 47,6-odstotno. V glasovanju za MVP je končal na četrtem mestu in bil izbran v prvo peterko lige NBA.

Največji vprašaj zato ostaja njegovo zdravje. Dončić si je v začetku aprila poškodoval levo stegensko mišico, zaradi česar je predčasno končal redni del in nato izpustil tudi celotno končnico. Z 64 nastopi je ostal le tekmo pod običajno mejo 65 tekem za upravičenost do večine individualnih nagrad. Liga NBA in združenje igralcev sta mu sicer na podlagi določila o izrednih okoliščinah priznala izjemo, zato je lahko sodeloval v glasovanju.

Zdravje bo tako tudi v novi sezoni eden ključnih dejavnikov. Slovenec je v osmih sezonah lige NBA mejo 70 odigranih tekem presegel le dvakrat. Če bo tokrat ostal zdrav, o njegovih številkah dvomov praktično ni.

Lakersi moštvo postavili okoli Dončića

Los Angeles je poleti precej spremenil zasedbo. Poleg LeBrona so klub zapustili Deandre Ayton, Rui Hachimura in Jaxson Hayes, vodstvo pa je ob Dončiću zadržalo Austina Reavesa ter pripeljalo Quentina Grimesa, Collina Sextona, Walkerja Kesslerja, Sandra Mamukelashvilija in druge okrepitve.

Reaves bo predvidoma Dončićev najpomembnejši partner v napadu, Lakersi pa so z novimi igralci skušali predvsem izboljšati obrambo, atletskost in širino kadra.

Zanimivo je, da je Los Angeles že v minuli sezoni dosegel natanko 53 zmag, torej prav številko, ki jo je MacMahon izpostavil kot potencialno mejo za resno Dončićevo kandidaturo za MVP. Lakersi so redni del končali z izkupičkom 53:29, v končnici pa so morali ves čas igrati brez poškodovanega slovenskega zvezdnika in se po uvrstitvi v drugi krog poslovili proti Oklahomi.

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Če bo Dončić ostal zdrav in bodo Lakersi tudi brez LeBrona znova prišli do podobnega števila zmag, bi se lahko razprava okoli njegove devete sezone v ligi NBA hitro spremenila. Ne več le, ali bo znova med kandidati za MVP, temveč ali je končno napočil čas, da prestižno lovoriko tudi osvoji.

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Luka DončićLiga NBALeBron JamesMVPLos Angeles LakersNBAnajkoristnejši igralecTim MacMahonBrian WindhorstESPNPhiladelphia 76ersRussell WestbrookKevin DurantOklahoma City ThunderAustin Reaves

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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