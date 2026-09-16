ESPN v naslednjih letih Jezernikov ne vidi pri vrhu

Ameriška medijska hiša ESPN je vseh 30 ekip v košarkarski ligi NBA razvrstila glede na to, kako uspešne bodo v naslednjih treh letih. Štirje novinarji so moštva ocenili v petih kategorijah: igralski kader in njegov potencial za razvoj – ta kategorija predstavlja 60 odstotkov končne ocene –, vodstvo in strokovni štab, izbori na naboru, denar ter sloves mesta in franšize.

Na prvo mesto so avtorji lestvice uvrstili Oklahomo, ki so ji najvišje ocene podelili pri igralcih in vodstvu, saj so jo v obeh kategorijah označili za najboljšo. Tako so prvaki iz leta 2025 dobili oceno 82, tik za njimi pa so bili letošnji podprvaki San Antonio Spurs. Ti so največ točk (2. mesto) prejeli pri igralski zasedbi, prvo ime katere je francoski zvezdnik Victor Wembanyama. Tretje mesto je pripadlo Boston Celtics, New York Knicks, aktualni prvaki, so peti.

Los Angeles Lakers in slovenski zvezdnik Luka Dončić so zasedli 13. mesto. Jezernikom so največ točk pripisali pri velikosti tržišča (sloves ekipe in mesta), najmanj pa pri izborih na naboru, potem ko so v Utah za centra Walkerja Kesslerja poslali dva izbora v prvem krogu nabora in dve menjavi izborov.

Za kvaliteto igralskega kadra so dobili 71 točk, kar je dovolj za sedmo mesto. »Tudi brez Jamesa bo Dončić vodil najučinkovitejši napad v zgodovini Lakers. To se morda sliši pretirano, če upoštevamo vrhunce, dosežene v obdobju »showtime« ter v letih Kobeja Bryanta in Pauja Gasola, vendar se je število doseženih točk v zadnjih letih močno povečalo,« je zapisal novinar Ben Golliver. Avtorji so jim na koncu zabeležili oceno 59. Nezaželeno zadnje mesto je pripadlo Sacramento Kings, ki so jim namenili oceno 27.