  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Favoriti eurobasketa: Slovenija nazadovala, a je pred Španijo

    Fiba je posodobila lestvico favoritov pred bližnjim evropskim prvenstvom. Največ možnosti Srbiji, glavni tekmici Francija in Nemčija. Španci zunaj deseterice.
    Luka Dončić in Giannis Antentokoumbo sta bila tekmeca v kvalifikacijah za OI. FOTO: Aris Messinis/AFP
    Galerija
    Luka Dončić in Giannis Antentokoumbo sta bila tekmeca v kvalifikacijah za OI. FOTO: Aris Messinis/AFP
    Peter Zalokar
    19. 8. 2025 | 12:10
    19. 8. 2025 | 12:39
    3:00
    A+A-

    Eurobasket 2025 v štirih državah je pred vrati, začelo se bo čez osem dni, Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) pa je posodobila svojo lestvico favoritov. Prvič se je zgodilo, da med deseterico ni Španije, čeprav je evropska prvakinja. Tudi Sloveniji strokovnjaki ne pripisujejo veliko možnosti za uspeh, reprezentanca Aleksandra Sekulića, v kateri ni vse rožnato in še nima zmage na pripravljalnih tekmah, je padla s sedmega na deseto mesto. 

    image_alt
    Pred zvezdniško Srbijo tudi z Dončićem po zmago za slovo od Stožic

    Padec Španije na 11. mesto je posledica treh nedavnih porazov v pripravljalnih tekmah. Španija je izgubila proti Portugalski in dvakrat proti Franciji. Poleg tega so številne poškodbe ključnih igralcev še dodatno oslabile ekipo. Podobno velja za Slovenijo, ki je preveč odvisna od superzvezdnika Luke Dončića in nima dovolj višine in kilogramov pod košema. Vprašanje je tudi, kako dobra je povezanost v slačilnici, potem ko je veliko prahu dvignilo slovo Zorana Dragića

    Španci bodo branili naslov evropskih prvakov iz leta 2022. FOTO: Tobias Schwarz/AFP
    Španci bodo branili naslov evropskih prvakov iz leta 2022. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

    Na prvem mestu Fibine lestvice ostaja Srbija, sledi svetovna prvakinja Nemčija. Tretje mesto pripada Franciji, olimpijski podprvakinji, ki se v zadnjih letih redno uvršča med najboljše ekipe na svetu.

    Srbija je osvojila bron na OI v Parizu. FOTO: Aris Messinis/AFP
    Srbija je osvojila bron na OI v Parizu. FOTO: Aris Messinis/AFP

    Litva in Italija sta naredili velik skok na lestvici, saj sta se povzpeli za pet mest. Litva je vedno veljala za košarkarsko velesilo, Italija pa je s svojo mlado in talentirano ekipo presenetila mnoge strokovnjake. Po drugi strani je Turčija padla za tri mesta, kar kaže na nihanje v formi in morda tudi na težave z usklajenostjo ekipe. Grčija, ki je prav tako tradicionalno močna ekipa, je izgubila dve poziciji. Finska je napredovala za eno mesto, je poročala Marca.

    image_alt
    Na Baltiku je Slovenija z Dončićem hodila po robu katastrofe

    To je že tretja posodobitev Fibinega »rankinga« pred začetkom eurobasketa, kar kaže na dinamiko in spremembe v moči ekip. Sistem rangiranja je zasnovan tako, da odraža trenutno formo ekip in njihove možnosti za uspeh na prihajajočih tekmovanjih.

    Nemci so svetovni prvaki iz leta 2023. FOTO: Sherwin Vardeleon /AFP
    Nemci so svetovni prvaki iz leta 2023. FOTO: Sherwin Vardeleon /AFP

    Na svetovnih stavnicah je razmerje podobno, je pa Španija više, Nemčija pa pred Francijo. Srbija je očiten favorit in ima kvoto 2,6, za njo so Nemčija (6), Francija (7), Grčija (11), Španija (15) in Latvija (19), Slovenija, Italija, Litva in Turčija imajo kvoto 21.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Pred zvezdniško Srbijo tudi z Dončićem po zmago za slovo od Stožic

    Slovenska košarkarska reprezentanca še čaka prvo zmago v pripravljalnem obdobju. Danes ob 20.00 v Stožice kot zadnja prihaja Velika Britanija.
    Nejc Grilc 19. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončića pozimi čaka nova pridobitev pred dvorano Crypto.com

    Moštvo Los Angeles Lakers se bo za bogat prispevek k slavni zgodovini moštva s kipom zahvalilo 80-letnem Patu Rileyju, trenerju Showtime Lakers.
    Nejc Grilc 18. 8. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Posebna priloga Eurobasket 2025

    Razkrivamo načrte Luke Dončića in slovenske vrste

    Ljubitelji košarke nestrpno čakajo na začetek 42. evropskega prvenstva, ki ga bodo gostile štiri države.
    18. 8. 2025 | 14:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Poškodba

    Zaradi Dončića zaskrbljeni tudi v ZDA

    Ameriški mediji so z zaskrbljenostjo izpostavili imena, kakršna so Luka Dončić, Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić.
    17. 8. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Priprave na EP

    Na Baltiku je Slovenija z Dončićem hodila po robu katastrofe

    Košarkarska reprezentanca po Litvi prepričljivo izgubila še v Latviji. Bolj kot težave v obrambi skrbi udarec v koleno Luke Dončića, ki je obsedel na klopi.
    Nejc Grilc 17. 8. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Nov poraz

    Četrti poraz Slovenije, Dončić predčasno na klop zaradi poškodbe

    Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubila tudi četrto pripravljalno tekmo pred odhodom na letošnje evropsko prvenstvo na Poljskem.
    16. 8. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priprave za EP

    Brez Dončića visok poraz

    Na tretji pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvo so slovenski košarkarji brez prvega zvezdnika prepričljivo izgubili z Litvo. V soboto proti Latviji.
    15. 8. 2025 | 20:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončić ob Baltiku enkrat, a na polno, ostali brez zavor

    Selektor Sekulić je prečrtal Zorana Dragića in dvignil veliko prahu. Luka ne bo igral obeh tekem, stanje kolena Marka Padjena dobro.
    Nejc Grilc 14. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Sekulić s seznama prečrtal tudi Dragića

    Pripravam slovenskih košarkarjev na EP se je znova pridružil Luka Dončić, selektor Aleksander Sekulić pa se je odrekel Zoranu Dragiću in Žigi Daneuu.
    12. 8. 2025 | 20:49
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike.
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    eurobasket 2025eurobasketLuka DončićAleksander Sekulićslovenska košarkarska reprezentancaKZSšpanska košarkarska reprezentancaFIBAEP v košarki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Brezzobi embargo

    Slovenija v objemu Izraela tesneje, kot bi vlada rada

    Zakaj embargo na orožje in vojaško opremo Izraelu škodi Sloveniji in ne Izraelu, ki še vedno dobiva denar iz Slovenije.
    Novica Mihajlović 19. 8. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarska gibanja

    Šibko prvo polletje bo oklestilo letošnjo gospodarsko rast

    Slovenija je letos med najmanj uspešnimi v Uniji in bo težko dosegla več kot enoodstotno povečanje gospodarstva, ugotavlja prvi ekonomist GZS Bojan Ivanc.
    Miha Jenko 19. 8. 2025 | 13:06
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Matic Rupnik 19. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Banka Slovenije

    Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

    Polovico rasti bilančne vsote banke ustvarile z rastjo depozitov gospodinjstev, rastejo tudi stanovanjska posojila.
    Karel Lipnik 19. 8. 2025 | 12:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pulj

    Župan protestno zapustil spominsko slovesnost po komentarjih o genocidu

    Predstavnik italijanske manjšine Enio Forlani je tragedijo v govoru označil za genocid, kar je po mnenju Grbina zgodovinski revizionizem.
    19. 8. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo