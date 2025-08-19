Favoriti eurobasketa: Slovenija nazadovala, a je pred Španijo

Eurobasket 2025 v štirih državah je pred vrati, začelo se bo čez osem dni, Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) pa je posodobila svojo lestvico favoritov. Prvič se je zgodilo, da med deseterico ni Španije, čeprav je evropska prvakinja. Tudi Sloveniji strokovnjaki ne pripisujejo veliko možnosti za uspeh, reprezentanca Aleksandra Sekulića, v kateri ni vse rožnato in še nima zmage na pripravljalnih tekmah, je padla s sedmega na deseto mesto.

Padec Španije na 11. mesto je posledica treh nedavnih porazov v pripravljalnih tekmah. Španija je izgubila proti Portugalski in dvakrat proti Franciji. Poleg tega so številne poškodbe ključnih igralcev še dodatno oslabile ekipo. Podobno velja za Slovenijo, ki je preveč odvisna od superzvezdnika Luke Dončića in nima dovolj višine in kilogramov pod košema. Vprašanje je tudi, kako dobra je povezanost v slačilnici, potem ko je veliko prahu dvignilo slovo Zorana Dragića.

Španci bodo branili naslov evropskih prvakov iz leta 2022. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Na prvem mestu Fibine lestvice ostaja Srbija, sledi svetovna prvakinja Nemčija. Tretje mesto pripada Franciji, olimpijski podprvakinji, ki se v zadnjih letih redno uvršča med najboljše ekipe na svetu.

Srbija je osvojila bron na OI v Parizu. FOTO: Aris Messinis/AFP

Litva in Italija sta naredili velik skok na lestvici, saj sta se povzpeli za pet mest. Litva je vedno veljala za košarkarsko velesilo, Italija pa je s svojo mlado in talentirano ekipo presenetila mnoge strokovnjake. Po drugi strani je Turčija padla za tri mesta, kar kaže na nihanje v formi in morda tudi na težave z usklajenostjo ekipe. Grčija, ki je prav tako tradicionalno močna ekipa, je izgubila dve poziciji. Finska je napredovala za eno mesto, je poročala Marca.

To je že tretja posodobitev Fibinega »rankinga« pred začetkom eurobasketa, kar kaže na dinamiko in spremembe v moči ekip. Sistem rangiranja je zasnovan tako, da odraža trenutno formo ekip in njihove možnosti za uspeh na prihajajočih tekmovanjih.

Nemci so svetovni prvaki iz leta 2023. FOTO: Sherwin Vardeleon /AFP

Na svetovnih stavnicah je razmerje podobno, je pa Španija više, Nemčija pa pred Francijo. Srbija je očiten favorit in ima kvoto 2,6, za njo so Nemčija (6), Francija (7), Grčija (11), Španija (15) in Latvija (19), Slovenija, Italija, Litva in Turčija imajo kvoto 21.