Šefa LA Lakers v Katovicah; Dončić: Vsem bomo pokazali, kdo je Slovenija

Pred četrtkovo uvodno tekmo eurobasketa 2025 je pred novinarje stopil slovenski zvezdnik Luka Dončić. Med drugim je povedal, da komaj čaka začetek prvenstva in da je prepričan, da bo Slovenija že proti Poljski pokazala pravi obraz.

Dončić bo tretjič v karieri nastopil na evropskem prvenstvu. Prvega 2017 v Istanbulu je končal z zlato kolajno, drugega v Berlinu pa je zaključil s šokantnim porazom v četrtfinalu prav proti Poljski, ki bo v četrtek ob 20.30 prvi tekmec Slovenije na 42. eurobasketu v Katovicah.

»Kako se bomo odrezali na tem prvenstvu, bomo videli na koncu. Zdaj lahko rečem, da smo dobro pripravljeni in odločeni uspešno začeti tekmovanje. Na obračun s Poljsko ne gledam kot na revanšo za Berlin. Poljska ima dobro, izkušeno ekipo, ki že dolgo igra skupaj, na svoji strani bo imela tudi publiko, zato bo tekma zagotovo težka,« je uvodoma povedal Dončić.

»Igrati bomo morali čvrsto in držati skupaj. Igralci smo imeli tu v Katovicah dolg pogovor in zagotavljam vam, da bomo že proti Poljski pokazali veliko boljšo igro kot na prijateljskih tekmah,« je dodal Dončić.

Superzvezdnik iz Ljubljane je tuje govorečim novinarjem razložil, koliko mu pomeni igranje za slovensko reprezentanco. »Zame to ni bilo nikoli vprašanje. Vedno poudarjam, da če bom zdrav, bom vedno na voljo selektorju. Zame je velika čast zastopati svojo državo.«

Slovenijo bo v Katovicah spodbujalo lepo število slovenskih gledalcev, Dončića pa je dan pred prvo tekmo obiskala tudi delegacija iz Los Angeles Lakers na čelu z lastnico Jeanie Buss ter generalnim direktorjem Robom Pelinko.

Luka Dončić in Klemen Prepelič bosta gonilna sila Slovenije. FOTO: Brian Snyder/Reuters

»Veliko mi pomeni, da so prišli sem v Katovice. Vem, da je bil dolg, 12-urni let. Danes smo šli skupaj na kosilo, veseli me, da so tukaj,« je dodal Dončić.

EP 2017 je končal s povprečjem 14,3 točke, 8,1 skoka in 3,6 podaje, pet let pozneje pa je zbral 26 točk na tekmo, 7,7 skoka in 6,6 podaje. Na tekmi predtekmovanja proti Franciji v Kölnu je nasul 47 točk, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini evropskih prvenstev, je poročala STA.