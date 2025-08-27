Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

Eurobasket 2025, prvo veliko tekmovanje v Evropi ob koncu poletnih počitnic, bodo gostile štiri države, ki nimajo prav veliko skupnega: Latvija, Finska, Poljska in Ciper. Začenja se danes, ko se bodo predstavile tudi Srbija, Nemčija in Latvija, že ob 12.30 po našem času pa bosta evropsko prvenstvo v Tampereju odprli Litva in Velika Britanija. Slovenija, ki bo med gostiteljicami čez štiri leta, začenja jutri v Katovicah proti Poljski. Ne sodi v ožji krog favoritov, a z Luko Dončićem računa na presenečenje.



»Gremo iz tekme v tekmo, naš cilj je napad iz ozadja,« je na zadnji novinarski konferenci pred odhodom na Poljsko skromno razmišljal slovenski selektor, ki ne more računati nain

»Morali se bomo znajti z igralci, ki jih imamo,« je dodal strateg, ki mu pripravljalne tekme res niso mogle povečati optimizma pred 15. slovenskim nastopom na turnirjih stare celine.

Ker gredo korak za korakom, jih zanima le dober štart. Poljska, ki je Slovence šokirala v četrtfinalu prejšnjega eurobasketa, je pravšnja tekmica za dvig samozavesti. Prvi cilj je torej utišati dvorano Spodek, kar bi bila odskočna deska za boj za vrh v skupini D. »Opravili smo celovito analizo. Poljaki igrajo kolektivno košarko, izstopa naturalizirani Jordan Loyd. Pomembno bo, s kakšno energijo bomo odprli prvenstvo,« je razmišljal Sekulić, ki bo po EP prevzel ruski Zenit.

Eurobasket 2025

Stavnice dajejo precejšnjo prednost naši izbrani vrsti, na slovenski je kvota na zmago 1,4 in hendikep 5,5 točke. »Prva tekma je vedno posebna, ena od težjih. Dvorana bo polna in glasna, zato moramo držati skupaj,« opozarja Sekulić, ki upa, da se bosta čim bolje ujela Dončić in povratnik v reprezentanco Alen Omić.

2,5 je kvota, da bo najboljši igralec turnirja Nikola Jokić.

Slovenija v skupini D kotira na drugem mestu, kvota, da bo osvojila prvo mesto, je 3,5, pred njo je olimpijska podprvakinja Francija (1,36), sledijo Poljska (21), Izrael (26), Belgija (120), »avtsajder« je Islandija (250). »Skupina je zanimiva, čakajo nas močne ekipe, čeprav z izjemo Francije ne sodijo v evropski vrh,« tekmece spoštuje Sekulič, ki verjame, da bodo zaušnice proti Nemčiji, Litvi, Latviji in predvsem zadnja proti Srbiji imele pozitiven učinek in pri fantih sprožile željo po utišanju kritikov, ki pravijo, da pomlajena reprezentanca nima možnosti za odmeven dosežek.

Nikola Jokić je glavni favorit za MVP. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters

Slovenske delnice res niso v bikovskem trendu, stavnice jo uvrščajo na deveto ali deseto mesto med vsemi (kvota 20,2). Za očitne favorite veljajo Srbi, bronasti iz Pariza 2024, katerih kvota je pri slovenski stavni hiši 2,15. Sledijo svetovni prvaki Nemci (6,15), Francozi (7,2), Grki (10,5), branilci lovorike Španci (14,2). Pred Slovenci, evropskimi prvaki iz leta 2017, so še Latvijci, Litovci in Turki.

Luka najboljši strelec?

Zanimivo bo videti, kdo bo najboljši igralec turnirja. Na stavnicah izstopa Nikola Jokić (kvota 2,5), daleč za njim je Nemec Dennis Schröder (Sacramento), MVP predlanskega svetovnega prvenstva. Verjetni kandidati so še Schröderjev rojak Franz Wagner (Orlando), Srb Bogdan Bogdanović (LA Clippers), Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in Dončić (kvota 15).

Dennis Schröder je vodja Nemčije. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters

Je pa slovenski zvezdnik LA Lakers številka 1 pri favoritih za najboljšega strelca. Da bo prav on dosegel največ točk na 42. eurobasketu, je kvota 3,2, za njim so Antetokounmpo (3,5), Finec Lauri Markkanen (5), Jokić (6), Wagner (10) in Schröder (15).

Pomembno bo, s kakšno energijo bomo odprli prvenstvo. Aleksander Sekulić

Tuje stavnice pričakujejo, da se bo Slovenija ustavila v osmini finala (kvota 1,8), za slovo v četrtfinalu je kvota 3,3, da se bo prebila v polfinale, pa 12. Le malo nižja je za to, da sploh ne bo napredovala iz skupine (10). »Nismo v položaju kot na prejšnjem EP, prišli smo kot 'underdogs' (nefavoriti – op. p.), kot takšni pa bomo želeli dati še nekaj več od sebe, da pokažemo svojo vrednost,« pred vročim štartom še pravi selektor Sekulić.