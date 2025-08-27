  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa 2025, reprezentanca Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec?
    Aleksander Sekulić ima glavnega aduta v Luki Dončiću. FOTO: Aris Messinis/AFP
    Galerija
    Aleksander Sekulić ima glavnega aduta v Luki Dončiću. FOTO: Aris Messinis/AFP
    Peter Zalokar
    27. 8. 2025 | 08:00
    27. 8. 2025 | 08:24
    5:24
    A+A-

    Eurobasket 2025, prvo veliko tekmovanje v Evropi ob koncu poletnih počitnic, bodo gostile štiri države, ki nimajo prav veliko skupnega: Latvija, Finska, Poljska in Ciper. Začenja se danes, ko se bodo predstavile tudi Srbija, Nemčija in Latvija, že ob 12.30 po našem času pa bosta evropsko prvenstvo v Tampereju odprli Litva in Velika Britanija. Slovenija, ki bo med gostiteljicami čez štiri leta, začenja jutri v Katovicah proti Poljski. Ne sodi v ožji krog favoritov, a z Luko Dončićem računa na presenečenje.

    Stavite na svojega favorita na tekmah eurobasketa 2025. 

    Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.


    »Gremo iz tekme v tekmo, naš cilj je napad iz ozadja,« je na zadnji novinarski konferenci pred odhodom na Poljsko skromno razmišljal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki ne more računati na Vlatka Čančarja, Josha Neba in Jako Blažiča.

    »Morali se bomo znajti z igralci, ki jih imamo,« je dodal strateg, ki mu pripravljalne tekme res niso mogle povečati optimizma pred 15. slovenskim nastopom na turnirjih stare celine.

    Ker gredo korak za korakom, jih zanima le dober štart. Poljska, ki je Slovence šokirala v četrtfinalu prejšnjega eurobasketa, je pravšnja tekmica za dvig samozavesti. Prvi cilj je torej utišati dvorano Spodek, kar bi bila odskočna deska za boj za vrh v skupini D. »Opravili smo celovito analizo. Poljaki igrajo kolektivno košarko, izstopa naturalizirani Jordan Loyd. Pomembno bo, s kakšno energijo bomo odprli prvenstvo,« je razmišljal Sekulić, ki bo po EP prevzel ruski Zenit.

    Eurobasket 2025
    Eurobasket 2025

    Stavnice dajejo precejšnjo prednost naši izbrani vrsti, na slovenski je kvota na zmago 1,4 in hendikep 5,5 točke. »Prva tekma je vedno posebna, ena od težjih. Dvorana bo polna in glasna, zato moramo držati skupaj,« opozarja Sekulić, ki upa, da se bosta čim bolje ujela Dončić in povratnik v reprezentanco Alen Omić.

    2,5

    je kvota, da bo najboljši igralec turnirja Nikola Jokić.

    Slovenija v skupini D kotira na drugem mestu, kvota, da bo osvojila prvo mesto, je 3,5, pred njo je olimpijska podprvakinja Francija (1,36), sledijo Poljska (21), Izrael (26), Belgija (120), »avtsajder« je Islandija (250). »Skupina je zanimiva, čakajo nas močne ekipe, čeprav z izjemo Francije ne sodijo v evropski vrh,« tekmece spoštuje Sekulič, ki verjame, da bodo zaušnice proti Nemčiji, Litvi, Latviji in predvsem zadnja proti Srbiji imele pozitiven učinek in pri fantih sprožile željo po utišanju kritikov, ki pravijo, da pomlajena reprezentanca nima možnosti za odmeven dosežek.

    Nikola Jokić je glavni favorit za MVP. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters
    Nikola Jokić je glavni favorit za MVP. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters

    Slovenske delnice res niso v bikovskem trendu, stavnice jo uvrščajo na deveto ali deseto mesto med vsemi (kvota 20,2). Za očitne favorite veljajo Srbi, bronasti iz Pariza 2024, katerih kvota je pri slovenski stavni hiši 2,15. Sledijo svetovni prvaki Nemci (6,15), Francozi (7,2), Grki (10,5), branilci lovorike Španci (14,2). Pred Slovenci, evropskimi prvaki iz leta 2017, so še Latvijci, Litovci in Turki.

    Luka najboljši strelec?

    Zanimivo bo videti, kdo bo najboljši igralec turnirja. Na stavnicah izstopa Nikola Jokić (kvota 2,5), daleč za njim je Nemec Dennis Schröder (Sacramento), MVP predlanskega svetovnega prvenstva. Verjetni kandidati so še Schröderjev rojak Franz Wagner (Orlando), Srb Bogdan Bogdanović (LA Clippers), Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in Dončić (kvota 15).

    Dennis Schröder je vodja Nemčije. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters
    Dennis Schröder je vodja Nemčije. FOTO: Evelyn Hockstein/ Reuters

    Je pa slovenski zvezdnik LA Lakers številka 1 pri favoritih za najboljšega strelca. Da bo prav on dosegel največ točk na 42. eurobasketu, je kvota 3,2, za njim so Antetokounmpo (3,5), Finec Lauri Markkanen (5), Jokić (6), Wagner (10) in Schröder (15).

    Pomembno bo, s kakšno energijo bomo odprli prvenstvo.

    Aleksander Sekulić

    Tuje stavnice pričakujejo, da se bo Slovenija ustavila v osmini finala (kvota 1,8), za slovo v četrtfinalu je kvota 3,3, da se bo prebila v polfinale, pa 12. Le malo nižja je za to, da sploh ne bo napredovala iz skupine (10). »Nismo v položaju kot na prejšnjem EP, prišli smo kot 'underdogs' (nefavoriti – op. p.), kot takšni pa bomo želeli dati še nekaj več od sebe, da pokažemo svojo vrednost,« pred vročim štartom še pravi selektor Sekulić.

    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evergrande

    Konec velikana še ne pomeni konca krize

    Največje razpotje v kitajskem razvoju je bil prav propad nepremičninskega sektorja.
    Zorana Baković 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Zadnji ples Eda Murića: Nikoli več se nočem tako počutiti (FOTO, VIDEO)

    Slovenci se odpravljajo v Katovice, kjer jih v četrtek čaka prva tekma eurobasketa proti Poljski. Aleksander Sekulić obljubil samo brezkompromisno borbenost.
    Peter Zalokar 25. 8. 2025 | 16:40
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Iranska povezava: kako Kitajska uvaža nafto iz Rusije

    Mreže posrednikov in ladjarjev od Paname do Švice postajajo strokovnjaki za izogibanje mednarodnim sankcijam.
    Financial Times 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za prezračevanje bo skrbela UI, dihali bomo bolje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    eurobasket 2025Aleksander SekulićLuka DončićNikola JokićGiannis Antetokounmposlovenska košarkarska reprezentancasrbska košarkarska reprezentancaKlemen PrepeličDennis Schroderšportne stave

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zvezdniški par

    Taylor Swift in Travis Kelce sta zaročena

    Oboževalci so zaroko para napovedovali že več mesecev, nekateri pa že od samega začetka razmerja.
    27. 8. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SpaceX

    Starship desetič z odliko

    Med drugim je tokrat prvič uspelo nameščanje maket satelitov.
    27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa 2025, reprezentanca Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec?
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa 2025, reprezentanca Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec?
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije

    Trije Slovenci ostali brez lige prvakov

    Crveni zvezdi slovenskega reprezentanta Timija Maxa Elšnika je spodletelo na zadnji kvalifikacijski oviri. Na Cipru si je uvrstitev v LP priigral Pafos.
    27. 8. 2025 | 07:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo »Feel Free«, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost, zdravstvene težave in finančne stiske. Proizvajalec se zdaj sooča s tožbami.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo