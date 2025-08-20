Dončić tik pod zmagovalnim odrom plačne lestvice

Čez teden dni se bo začel Eurobasket 2025, o katerem pravijo, da bo najmočnejši doslej. Vzrok za to smelo trditev je rekordno število igralcev iz lige NBA. Eden prihaja tudi iz slovenske reprezentance. Luka Dončić je poleg Nikole Jokića morda najprepoznavnejši Evropejec, toda na lestvici najbolje plačanih igralcev Ljubljančan zaseda (šele) četrto mesto.

Srbski zvezdnik Jokić je po zaslužku najbogatejši košarkar med temi, ki bodo nastopili na EP v štirih državah. Pri klubu Denver Nuggets bo v naslednji sezoni zaslužil 55,2 milijona dolarjev (pred obdavčitvijo, končni znesek bo nekoliko nižji). Na drugem mestu mu po zaslužku sledi Grk Giannis Antetokounmpo. Član ekipe Milwaukee Bucks bo prejel 54,1 milijona dolarjev.

Tretji je malce presenetljivo finski reprezentant Lauri Markkanen, ki igra za Utah Jazz, kjer bo zaslužil 46,4 milijona dolarjev. Slovenski as Dončić bo po novi triletni pogodbi, ki jo je z Los Angeles Lakersi podpisal pred kratkim, zaslužil 46 milijonov dolarjev. Peti je nemški talent Franz Wagner, ki igra za Orlando Magic in bo prejel 38,7 milijona dolarjev.

Vzrok, da ima Dončić nižjo plačo od Markkanena, je v pogodbi, ki jo je podpisal s klubom Dallas Mavericks leta 2022. Čeprav je sklenil maksimalno podaljšanje z Lakersi, bo njegova plača v sezoni 2025/26 še vedno temeljila na prejšnji pogodbi s klubom Mavericks.

Sledijo Turk Alperen Şengün (Houston, 33,9 milijona dolarjev), Latvijec Kristaps Porzingis (Atlanta, 30,7 milijona dolarjev​), Črnogorec Nikola Vučević (Chicago, 21,5 milijona dolarjev​), Jusuf Nurkić iz Bosne in Hercegovine (Utah, 19,4 milijona dolarjev​), Španec Santi Aldama (Memphis, 18,4 milijona dolarjev​), Srb Bogdan Bogdanović (LA Clippers, 16 milijona dolarjev​), Izraelec Deni Avdija (Portland, 14,4 milijona dolarjev) in Nemec Dennis Schröder (Sacramento, 14,1 milijona dolarjev​). Najbolje plačan igralec v NBA je sicer Stephen Curry, ki bo v sezoni 2025/26 zaslužil 59,6 milijona dolarjev.

Slovenci so včeraj v Stožicah na prijateljski tekmi zanesljivo premagali Veliko Britanijo, v četrtek jih v Beogradu čaka derbi s Srbijo, srečala se bosta dobra znanca Jokić in Dončić.