Turki do zadnje minute trepetali pred žilavimi Švedi

Na evropskem prvenstvu v košarki so se začeli izločilni boji. Prva tekma osmine finala v Rigi je pripadla Turkom, ki pa so se morali za zmago proti Švedski bolj potruditi, kot so pričakovali. Žilavi Švedi so klonili šele v zadnji minuti, potem ko so vodili ves prvi polčas in imeli še malo pred koncem aktiven izid pri 69:69. Na koncu je bilo 85:79. Alperen Sengun je dosegel 24 točk za ekipo Ergina Atamana, 17 jih je dodal Cedi Osman. Pri Švedih je bil najbolj učinkovit Ludvig Hakanson s 16 točkami.
Danes bodo v Rigi še tri tekme, v ospredju bo baltski derbi med Latvijo in Litvo. Slovenija bo proti Italiji igrala v nedeljo.
Osmina finala:
Sobota, 6. september:
Turčija – Švedska 85:79
