  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Turki do zadnje minute trepetali pred žilavimi Švedi

    Turčija je prva četrtfinalistka evropskega prvenstva v košarki. Po napetem boju je premagala Švedsko. Danes še tri tekme v Rigi, tudi baltski derbi.
    Shane Larkin je Turke popeljal v četrtfinale. FOTO: Ints Kalnins/ Reuters
    Galerija
    Shane Larkin je Turke popeljal v četrtfinale. FOTO: Ints Kalnins/ Reuters
    Š. R., STA
    6. 9. 2025 | 12:57
    6. 9. 2025 | 14:04
    1:48
    A+A-

    Na evropskem prvenstvu v košarki so se začeli izločilni boji. Prva tekma osmine finala v Rigi je pripadla Turkom, ki pa so se morali za zmago proti Švedski bolj potruditi, kot so pričakovali. Žilavi Švedi so klonili šele v zadnji minuti, potem ko so vodili ves prvi polčas in imeli še malo pred koncem aktiven izid pri 69:69. Na koncu je bilo 85:79. Alperen Sengun je dosegel 24 točk za ekipo Ergina Atamana, 17 jih je dodal Cedi Osman. Pri Švedih je bil najbolj učinkovit Ludvig Hakanson s 16 točkami. 

    Danes bodo v Rigi še tri tekme, v ospredju bo baltski derbi med Latvijo in Litvo. Slovenija bo proti Italiji igrala v nedeljo.

    Osmina finala:
    Sobota, 6. september:
    Turčija – Švedska 85:79


    Nemčija – Portugalska (14.15)
    Litva – Latvija (17.30)
    Srbija – Finska (20.45)
    Nedelja, 7. september:
    Poljska – BiH (11.00)
    Francija – Gruzija (14.15)
    Italija – Slovenija (17.30)
    Grčija – Izrael (20.45)

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Dončiću na eurobasketu ni para, do kam lahko poseže?

    Slovensko reprezentanco jutri ob 17.30 čaka dvoboj osmine finala z Italijo. V primeru zmage za polfinale najverjetneje z Nemčijo.
    Nejc Grilc 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Po osmih kolajnah bo sloviti selektor le še največji navijač

    Z razočaranjem v skupinskem delu evropskega prvenstva se je zaključilo 15 let dolgo delovanje Sergia Scariola na klopi španske reprezentance.
    6. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Rudy Fernandez

    Španski zvezdnik o Dončiću: Nor bi bil, če ga ne bi želel

    Španski košarkarski zvezdnik Rudy Fernandez ob igrišču podrobno spremlja evropsko prvenstvo, še vedno pa meni, da za zmago ne potrebuješ velezvezdnika.
    5. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Neprekosljivi Dončić obudil sanje o kolajni, tudi Italija je premagljiva

    Po zanesljivi zmagi nad Izraelom s 106:96 Slovenija tretja v skupini D, v osmini finala z Italijo. Blestel je Luka Dončić, v prvem polčasu dobra tudi obramba.
    Nejc Grilc 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi padajo kot domine, Pešić je potegnil zavoro

    Srbska košarkarska reprezentanca je za konec skupinskega dela izgubila proti Turčiji, za nameček sta se poškodovala še Tristan Vukčević in Aleksa Avramović.
    Nejc Grilc 4. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pred slovesnostjo v Strunjanu

    Kaj v protokolarnem smislu spreminja poroka Roberta Goloba in Tine Gaber

    Kot odgovarjajo v Protokolu Republike Slovenije, v praksi ne delajo razlik, ali gre za zakonca ali partnerja najvišjih predstavnikov države.
    Saša Bojc 5. 9. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    eurobasket 2025slovenska košarkarska reprezentancaEP v košarkiriga

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Turki do zadnje minute trepetali pred žilavimi Švedi

    Turčija je prva četrtfinalistka evropskega prvenstva v košarki. Po napetem boju je premagala Švedsko. Danes še tri tekme v Rigi, tudi baltski derbi.
    6. 9. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izrael pozval prebivalce mesta Gaza k umiku na »humanitarno območje«

    Poziv prihaja pred načrtovano ofenzivo za zavzetje največjega urbanega središča v enklavi.
    6. 9. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi iz Anglije

    Navijači rdečih vragov hvalijo Šeška: On bo pošast

    Na družbenih omrežjih so navijači Manchester Uniteda pozdravili pripravljenost Benjamina Šeška, ki je omogočil izenačenje proti Švedski.
    6. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    V Sloveniji ne vlada demokracija, ampak strankokracija

    V odgovoru profesorju Umeku pojasnjujem, da napačno razume demokracijo in spregleda, da pri nas vlada strankokracija, ne ljudstvo.
    6. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Moški v Zagrebu ob grožnji z bombo želel priti Milanovića

    Pri tem je po navedbah zagrebške policije preskočil ograjo kompleksa in grozil z domnevno bombo.
    6. 9. 2025 | 11:27
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Odmevi iz Anglije

    Navijači rdečih vragov hvalijo Šeška: On bo pošast

    Na družbenih omrežjih so navijači Manchester Uniteda pozdravili pripravljenost Benjamina Šeška, ki je omogočil izenačenje proti Švedski.
    6. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    V Sloveniji ne vlada demokracija, ampak strankokracija

    V odgovoru profesorju Umeku pojasnjujem, da napačno razume demokracijo in spregleda, da pri nas vlada strankokracija, ne ljudstvo.
    6. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Moški v Zagrebu ob grožnji z bombo želel priti Milanovića

    Pri tem je po navedbah zagrebške policije preskočil ograjo kompleksa in grozil z domnevno bombo.
    6. 9. 2025 | 11:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo