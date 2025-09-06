Turki do zadnje minute trepetali pred žilavimi Švedi

Na evropskem prvenstvu v košarki so se začeli izločilni boji. Prva tekma osmine finala v Rigi je pripadla Turkom, ki pa so se morali za zmago proti Švedski bolj potruditi, kot so pričakovali. Žilavi Švedi so klonili šele v zadnji minuti, potem ko so vodili ves prvi polčas in imeli še malo pred koncem aktiven izid pri 69:69. Na koncu je bilo 85:79. Alperen Sengun je dosegel 24 točk za ekipo Ergina Atamana, 17 jih je dodal Cedi Osman. Pri Švedih je bil najbolj učinkovit Ludvig Hakanson s 16 točkami.

Danes bodo v Rigi še tri tekme, v ospredju bo baltski derbi med Latvijo in Litvo. Slovenija bo proti Italiji igrala v nedeljo.

Osmina finala:

Sobota, 6. september:

Turčija – Švedska 85:79



Nemčija – Portugalska (14.15)Litva – Latvija (17.30)Srbija – Finska (20.45)Poljska – BiH (11.00)Francija – Gruzija (14.15)Italija – Slovenija (17.30)Grčija – Izrael (20.45)