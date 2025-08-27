Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

Neomejen dostop | že od 14,99€
Letošnje evropsko prvenstvo v košarki bo v štirih državah, to so Poljska, Latvija, Finska in Ciper. Eurobasket 2025 bo 42. evropski šampionat v košarki, prizorišča so Riga, Tampere, Limasol in Katovice. Slovenija domuje v Katovicah, kjer bodo njeni tekmeci gostiteljica Poljska, Francija, Belgija, Islandija in Izrael. Slovenijo vodi selektor Aleksander Sekulić, kapetan reprezentance je Luka Dončić.
Predtekmovanje poteka v štirih mestih, iz vsake skupine napredujejo štiri ekipe, zaključni boji pa bodo v Rigi. Spremljajte prvenstvo tudi analitično, spodaj rezultati, lestvice in v posebnih povezavah tudi analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance. Prvenstvo traja do 14. septembra, naslov branijo Španci.
Skupina D (Katovice)
28. avgust: Izrael – Islandija (14), Belgija – Francija (17), Slovenija – Poljska (20.30);
30. avgust: Islandija - Belgija (14), Francija - Slovenija (17), Poljska - Izrael (20.30);
31. avgust: Slovenija - Belgija (14), Izrael - Francija (17), Poljska – Islandija (20.30);
2. september: Belgija – Izrael (14), Islandija – Slovenija (17), Francija – Poljska (20.30);
4. september: Francija – Islandija (14), Izrael – Slovenija (17), Poljska – Belgija (20.30).
Skupina A (Riga)
27. avgust: Češka – Portugalska (13.45), Latvija – Turčija (17), Srbija – Estonija (20.15);
29. avgust: Turčija – Češka (13.45), Estonija – Latvija (17), Portugalska – Srbija (20.15);
30. avgust: Češka – Estonija (13.45), Latvija – Srbija (17), Turčija – Portugalska (20.15);
1. september: Estonija – Turčija (13.45), Portugalska – Latvija (17), Srbija – Češka (20.15);
3. september: Estonija – Portugalska (13.45), Češka – Latvija (17), Turčija – Srbija (20.15).
Skupina B (Tampere)
27. avgust: Velika Britanija – Litva 70:94, Črna gora – Nemčija (15.30), Švedska – Finska (19.30);
29. avgust: Nemčija – Švedska (12.30), Litva – Velika Britanija (15.30), Finska – Črna gora (19.30);
30. avgust: Litva – Nemčija (12.30), Velika Britanija – Švedska (15.30), Črna gora – Finska (19.30);
1. september: Švedska – Črna gora (12.30), Nemčija – Velika Britanija (15.30), Finska – Litva (19.30);
3. september: Črna gora – Velika Britanija (12.30), Litva – Švedska (15.30), Finska – Nemčija (19.30).
Skupina C (Limasol)
28. avgust: Gruzija – Španija (14), Bosna in Hercegovina – Ciper (17.15), Grčija – Italija (20.30);
30. avgust: Italija – Gruzija (14), Španija – Bosna in Hercegovina (17.15), Grčija – Ciper (20.30);
31. avgust: Gruzija – Grčija (14), Španija – Ciper (17.15), Bosna in Hercegovina – Italija (20.30);
2. september: Grčija – Bosna in Hercegovina (14), Ciper – Gruzija (17.15), Italija – Španija (20.30);
4. september: Bosna in Hercegovina – Gruzija (14), Italija – Ciper (17.15), Španija – Grčija (20.30).
