Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

Letošnje evropsko prvenstvo v košarki bo v štirih državah, to so Poljska, Latvija, Finska in Ciper. Eurobasket 2025 bo 42. evropski šampionat v košarki, prizorišča so Riga, Tampere, Limasol in Katovice. Slovenija domuje v Katovicah, kjer bodo njeni tekmeci gostiteljica Poljska, Francija, Belgija, Islandija in Izrael. Slovenijo vodi selektor Aleksander Sekulić, kapetan reprezentance je Luka Dončić.

Predtekmovanje poteka v štirih mestih, iz vsake skupine napredujejo štiri ekipe, zaključni boji pa bodo v Rigi. Spremljajte prvenstvo tudi analitično, spodaj rezultati, lestvice in v posebnih povezavah tudi analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance. Prvenstvo traja do 14. septembra, naslov branijo Španci.

Skupina D (Katovice)

28. avgust: Izrael – Islandija (14), Belgija – Francija (17), Slovenija – Poljska (20.30);

30. avgust: Islandija - Belgija (14), Francija - Slovenija (17), Poljska - Izrael (20.30);

31. avgust: Slovenija - Belgija (14), Izrael - Francija (17), Poljska – Islandija (20.30);

2. september: Belgija – Izrael (14), Islandija – Slovenija (17), Francija – Poljska (20.30);

4. september: Francija – Islandija (14), Izrael – Slovenija (17), Poljska – Belgija (20.30).

Skupina A (Riga)

27. avgust: Češka – Portugalska (13.45), Latvija – Turčija (17), Srbija – Estonija (20.15);

29. avgust: Turčija – Češka (13.45), Estonija – Latvija (17), Portugalska – Srbija (20.15);

30. avgust: Češka – Estonija (13.45), Latvija – Srbija (17), Turčija – Portugalska (20.15);

1. september: Estonija – Turčija (13.45), Portugalska – Latvija (17), Srbija – Češka (20.15);

3. september: Estonija – Portugalska (13.45), Češka – Latvija (17), Turčija – Srbija (20.15).

Skupina B (Tampere)

27. avgust: Velika Britanija – Litva 70:94, Črna gora – Nemčija (15.30), Švedska – Finska (19.30);

29. avgust: Nemčija – Švedska (12.30), Litva – Velika Britanija (15.30), Finska – Črna gora (19.30);

30. avgust: Litva – Nemčija (12.30), Velika Britanija – Švedska (15.30), Črna gora – Finska (19.30);

1. september: Švedska – Črna gora (12.30), Nemčija – Velika Britanija (15.30), Finska – Litva (19.30);

3. september: Črna gora – Velika Britanija (12.30), Litva – Švedska (15.30), Finska – Nemčija (19.30).