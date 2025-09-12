Nemci v finale, čakajo zmagovalca derbija Turčija vs. Grčija

Nemška moška košarkarska reprezentanca se je po zmagi nad Finsko z 98:86 (30:26, 61:47, 81:73) uvrstila v finale evropskega prvenstva v Latviji ter na Poljskem, Cipru in Finskem. V nedeljo se bo za zlato kolajno pomerila z zmagovalko grškega-turškega obračuna, ki se bo drevi v Rigi pričel ob 20. uri.

Nemčija: Finska 98:86 (30:26, 61:47, 81:73) Arena Riga, sodniki: Rosso (Francija), Conde (Španija), Krejić (Slovenija). Nemčija: Bonga 10, O. Da Silva 2, Lo 2 (2:2), T. Da Silva 13 (2:2), Wagner 22 (7:9), Theis 10 (2:2), Schröder 26 (10:10), Thiemann 6 (2:5), Obst 7 (1:1); Finska: Little 5, Nkamhoua 21 (7:7), Jantunen 12 (1:1), Valtonen 6 (0:1), Maxhuni 9 (2:2), Markkanen 16 (2:3), Muurinen 12 (1:4), Grandison 5; prosti meti: Nemčija 26:31; Finska 13:18; met za tri točke: Nemčija 14:35 (Schröder 4, T. Da Silva 3, Wagner 3, Bonga 2, Obst 2); Finska 11:35 (Muurinen 3, Nkamhoua 2, Markkanen 2, Little, Jantunen, Maxhuni, Grandison); osebne napake: Nemčija 19; Finska 22.

Nemški košarkarji so se po zmagi nad Finci tretjič uvrstili v veliki finale celinskega tekmovanja. Na domačem zaključnem turnirju 1993 so osvojili zlato kolajno po zmagi nad Rusi, v Srbiji in Črni gori 2005 pa srebrno po porazu proti Grkom. V vsakem primeru bodo v nedeljo osvojili četrto odličje na evropskih prvenstvih, pred tremi leti na Češkem ter v Nemčiji, Italiji in Gruziji so bili v tekmi za bron boljši od Poljakov, v Turčiji 2001 pa so po porazu proti gostiteljem zasedli četrto mesto.

Osmoljenci prve polfinalne tekme v Rigi so se prvič uvrstili med najboljše štiri, v nedeljo pa bodo Finci proti poražencu večernega grško-turškega obračuna naskakovali svojo prvo kolajno na evropskih prvenstvih.

Aktualni svetovni prvaki Nemci, ki so se v skupinskem delu v Tampereju poigrali s Finci in zanesljivo zmagali z 91:61, v četrtfinalu pa po hudem boju ugnali Slovence z 99:91, so po zaspanem uvodu (6:14) hitro uredili svoje vrste. Tik pred koncem uvodne četrtine so že imeli osem točk naskoka (29:21). V nadaljevanju so nadzorovali tekmece iz dežele tisočerih jezer, v prvi polovici tekme pa so največ vodili za 19 točk (49:30).

V prvi polovici tekme sta blestela Franz Wagner in Dennis Schröder. Prvi je dosegel 20 točk, drugi pa je 13 točkam dodal še osem podaj.

Finska je v drugem polčasu najresneje zagrozila v končnici tretje četrtine, ko se je približala na šest točk (71:77 in 73:79), nato pa je nemški stroj znova dosegel pravo delovno temperaturo in si brez težav priigral najbolj prestižno tekmo na turnirju.

V nemški reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Schröder s 26 točkami in 12 podajami ter Wagner z 22 točkami, v finski pa Oliver Nkamhoua z 21 točkami in devetimi skoki ter prvi zvezdnik Lauri Markkanen s 16 točkami in osmimi skoki.