Eurobasket v Ljubljani po besedah Fibe najboljši v zgodovini

Z zmago Belgije se je končalo 39. evropsko prvenstvo za košarkarice, ki sta ga družno organizirali Slovenija in Izrael. Zaključne boje v Stožicah si je ogledalo manj ljudi od pričakovanih, vseeno pa je Fiba prvenstvo ocenila za najbolje organizirano doslej, je povedal direktor prireditvenega odbora eurobasketa Emir Haskić.

»Izjemno sem ponosen in zadovoljen z opravljenim delom, predvsem pa so pohvalami, ki prihajajo z vseh strani. Mednarodna košarkarska zveza Fiba je dejala, da je bilo to najboljše organizirano evropsko prvenstvo doslej,« je povedal Haskić.

»Dejstvo je, da nam je organizacija evropskega prvenstva za moške pred desetimi leti služila kot vodilo, saj je eurobasket 2013 postal neke vrste model za organizacijo največjih tekmovanj v Sloveniji. V celotnem obdobju nismo imeli niti enega večjega zapleta, kar je zgovoren dokaz, da smo postavili pravilne temelje in se celovito lotili organizacije,« je dodal direktor prireditvenega odbora.

»Edina stvar, ki bi jo želel izboljšati, je obisk gledalcev. Zavedamo se, da občinstvo spremlja domačo reprezentanco, žal pa se naša letos ni odrezala, kot smo od nje pričakovali. Če bi #rakete dlje časa ostale na prvenstvu, bi bil tudi obisk gledalcev večji. A to so zadeve, na katere nimamo vpliva, tako kot nismo mogli pomagati Belgijcem, ki so hoteli v velikem številu priti na finale, vendar niso imeli dovolj čarterskih prevozov. Tako je v Belgiji ostalo skoraj 500 ljubiteljev košarke, ki so želeli obiskati Ljubljano,« pravi Haskić.

S podelitvijo pokala in medalj se za organizacijski odbor prvenstvo še ni končalo. Kot pravi direktor eurobasketa 2023, je treba najprej goste varno pospremiti domov, nato pa se lotiti analiz in finančnih poročil. »Ocenjujem, da smo blizu osnovnemu cilju, ki je bil pripraviti prvenstvo brez finančne izgube oziroma s pozitivno ničlo,« je pogovor sklenil Emir Haskić.

Ob robu EP, ki ga je Slovenija končala na 15. mestu, so v Ljubljani potekale številne aktivnosti, povezane s košarko, najpomembnejša je bila zagotovo seja izvršnega odbora Fiba Europe. To je bilo prvo delovno srečanje novega odbora in predsednika Jorgeja Garbajose po izvolitvi 20. maja.

Novi podpredsednik Fiba Europe je postal predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, v posamezne komisije pa so bili izbrani še Rašo Nesterović (tekmovalna komisija), Aleš Križnar (finančna komisija), Samo Logar (pravna komisija) in Uroš Ivanovič (komisija tehničnih komisarjev).