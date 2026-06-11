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Košarka

Evforija v New Yorku, Knicks uspelo nemogoče

New York Knicks so na četrti tekmi finalne serije lige NBA slavili s 107:106. V Teksas odhajajo z vodstvom 3:1 v zmagah.
OG Anunoby je zadel odločilen met za zmago. FOTO: Vincent Carchietta/Imagn Images Via Reuters Connect
Galerija
OG Anunoby je zadel odločilen met za zmago. FOTO: Vincent Carchietta/Imagn Images Via Reuters Connect
T. E., STA
11. 6. 2026 | 07:26
11. 6. 2026 | 08:17
2:55
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Košarkarji New York Knicks so na četrti tekmi finala lige NBA uprizorili zgodovinski preobrat. Kratkohlačniki, ki so na krilih Jalena Brunsona nadoknadili kar 29 točk zaostanka, zdaj potrebujejo le še eno zmago proti San Antonio Spurs, da bi osvojili svoj prvi naslov prvaka po letu 1973.

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New York Knicks so dosegli največji preobrat v zgodovini finala lige NBA in so na robu osvojitve prvega naslova prvaka v 53 letih. Ekipa, za katero je Brunson dosegel 36 točk in sedem podaj, je pred očmi pop-zvezdnice Taylor Swift v boju na štiri zmage na napeti četrti tekmi premagala San Antonio Spurs s 107:106.

OG Anunoby je 1,2 sekunde pred koncem dosegel koš in zapečatil zmago. Zadnji met so gosti zgrešili. Kratkohlačniki zdaj vodijo v dvoboju s 3:1 v zmagah in lahko naslov prvaka osvojijo že v nedeljo v Teksasu. »Smo vztrajni,« je po svoji zmagovalni akciji dejal Anunoby. »Kljub ogromnemu zaostanku nismo obupali in smo vztrajali do zadnje akcije.«

Glede vzdušja v Madison Square Gardnu pa je dodal: »Tu je električno. To so najboljši navijači na svetu. Neverjetno je!« V prvi vrsti so navijači Kratkohlačnikov divje navijali ob pop-zvezdnici, dobitnici 14 grammiejev Swift, ki je zasenčila tudi filmskega direktorja Spika Leeja in igralca Bena Stillerja. Swift je večkrat spontano zaplesala ob stranski črti, po izjemnem preobratu domače ekipe je bilo njeno veselje brezmejno.

Brunson in OG Anunoby (33 točk) sta vodila spektakularen preobrat domačih proti Spurs, ki so se po odličnem prvem polčasu nato povsem »zlomili«. Pred tem je v finalu NBA za največji preobrat veljala vrnitev Boston Celtics, ki so leta 2008 nadoknadili 24 točk zaostanka proti Los Angeles Lakers.

Privrženci Kratkohlačnikov so takole praznovali zmago. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
Privrženci Kratkohlačnikov so takole praznovali zmago. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Tokrat tudi 24 točk in 13 skokov zvezdnika gostov Victorja Wembanyame ni bilo dovolj za izenačenje boja na 2:2 v zmagah. Petkratni prvaki iz San Antonia zdaj za naslov potrebujejo tri zaporedne zmage. Peta tekma bo ponovno v San Antoniu v nedeljo zjutraj ob 2.30 po srednjeevropskem času.

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New York KnicksSan Antonio SpursLiga NBAJalen BrunsonNew YorkTaylor SwiftVictor Wembanyama

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