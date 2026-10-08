Evroliga snubcem iz ZDA, brez kolonializma in z več denarja

Vodstvo lige NBA ne odstopa od svojih evropskih načrtov. Le dva dni po tem, ko je evroliga zavrnila njihov prvi predlog, in obenem dala vedeti, da čaka na bogatejšo ponudbo, je vodstvo lige NBA znova potrdilo, da si močno želi vstopa na evropski trg, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Vodstvo lige NBA je potrdilo, da njihovi načrti za delovanje v Evropi ostajajo nespremenjeni. NBA je napovedala načrte za ustanovitev evropske franšizne lige s 16 ekipami, ki naj bi zaživela leta 2027 v sodelovanju s svetovno krovno košarkarsko organizacijo Fibo.

V NBA bi v to tekmovanje želeli privabiti tudi obstoječe ekipe evrolige. Kot sta v izjavi za agencijo AFP sporočili NBA in Fiba, bi združitev moči z evroligo poenotila evropski košarkarski prostor ter odprla nove priložnosti za klube, igralce in navijače.

»NBA in Fiba ostajata zavezani ustvarjanju nove evropske moške poklicne lige ter razvoju košarke skupaj s partnerji, ki verjamejo v rast, priložnosti in vrednote evropskega športa,« so zapisali v izjavi. Projekt lige NBA predvideva ligo z 12 stalnimi franšizami s sedeži v Londonu, Manchestru, Berlinu, Münchnu, Madridu, Barceloni, Parizu, Lyonu, Milanu, Rimu, Atenah in Istanbulu. Za tekmovanje NBA Europe bi se lahko kvalificirale še štiri druge ekipe. Madrid, Barcelona, Atene, Istanbul, Milano in München že imajo stalne ekipe v evroligi.

Prvi mož lige NBA Adam Silver vjame v evropsko različico lige NBA, a v sodelovanju s Fibo. FOTO: Arturo Holmes /Getty Images Via AFP

Po torkovem sestanku v Cernobbiu ob jezeru Como na severu Italije je 13 klubov, ki so solastniki evrolige, načrt označilo za »nesprejemljivega«, a dodalo, da niso zaprli vrat prihodnjim pogajanjem. Kritike so letele predvsem na zahtevo lige NBA, da bi morala evroliga zamrzniti svoje načrte o širitvi na 24 klubov in se podrediti ameriškemu modelu franšiz. Vsaj en klub je na sestanku načrt lige NBA označil za »kolonialističnega«.

Evroliga, vodilno evropsko tekmovanje od leta 2000, se bo v sezoni 2027/28 predvidoma razširila z 20 na 24 ekip. Vključevala bo 13 klubov solastnikov (Real Madrid, Barcelona, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahče, Anadolu Efes, Maccabi, Žalgiris, Olimpia Milano, Baskonia, Bayern, ASVEL in CSKA Moskva), katerih dolgoročne licence se bodo preoblikovale v franšize po ameriškem vzoru. Načrt predvideva podelitev do osem novih dolgoročnih franšiz (skupaj torej do 21 stalnih franšiz). Preostala mesta (tri ali več, odvisno od končnega števila podeljenih franšiz) bodo zapolnili prek kvalifikacij. To bo klubom prineslo trajno lastništvo in večjo finančno stabilnost ter vrednost.

Velika večina vodilnih košarkarskih klubov v evropski evroligi namreč že vrsto let posluje z izgubo. Evropski klubski košarkarski model se bistveno razlikuje od lige NBA, saj klubi sami po sebi večinoma niso dobičkonosna podjetja. Večina klubov preživi le zato, ker njihove finančne izgube vsako leto pokrijejo bogati zasebni lastniki, kot denimo v Grčiji in Turčiji, ali pa izgube krijejo uspešnejše nogometne sekcije istih klubov, kot sta Real Madrid in Barcelona.