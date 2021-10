Evroliga v težavah: NBA in FIBA želita ustanoviti novo tekmovanje

Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca se vodstvo lige NBA z Mednarodno košarkarsko zvezo (FIBA) že dogovarja o zagonu tako imenovane NBA Europe. Gre za evropsko vejo lige NBA, a to še ne pomeni, da se bodo najmočnejši klubi stare celine v kratkem pomerili z Luko Dončićem, Goranom Dragićem, Vlatkom Čančarjem in kolegi.

Novo tekmovanje bi lahko zaživelo vsak hip, je poročala Marca, imelo pa bi takšen status kot ostala pod okriljem NBA: ženska WNBA, razvojna liga in NBA Africa. V ozadju naj bi bilo vedno večje nezadovoljstvo nekaterih evropskih klubov nad vodenjem evrolige, ustanovitelji novega tekmovanja pa ne želijo ponoviti napak pobudnikov nogometne superlige.

»Gre za največji tekmovalni projekt v košarki v zadnjih desetletjih. To je projekt, za katerim stojita NBA in FIBA, ima pa tudi podporo državnih prvenstev,« trdi Marca. Komisar lige NBA Adam Silver je bojda že vzpostavil stik z izvršnim direktorjem evrolige Jordijem Bertomeujem in mu predstavil namero o ustanovitvi nove »konference«, v kateri bi igrale najboljše evropske ekipe, ki naj bi že naredile prve korake proti izstopu iz evrolige.

Želja, ki že dolgo tli

Silverjev predhodnik David Stern je že pred nekaj manj kot desetimi leti govoril o možnosti evropske konference, ki bi igrala tekme v ligi NBA. Takrat je izjavil, da je potrebno »resno razmisliti« o evropskih klubih oziroma franšizah, kot športne kolektive imenujejo na drugi strani luže.

»To bi bil hud udarec za evroligo. Največje evropsko košarkarsko tekmovanje čaka negotova bližnja prihodnost po sestankih v Barceloni, na katerih so nekatere ekipe – ravno tiste, ki najbolj navijajo za odhod pod okrilje NBA – izkazale namero po zbliževanju stališč s Fibo in zaključku dolgoletnega spora,« dodaja Marca in omenja nezadovoljstvo oziroma zaskrbljenost klubov nad finančnim stanjem evrolige po koronavirusni krizi. Med 13 klubi, ki so lastniki tekmovanja, je nastal prepad, še dodaja madridski dnevnik.