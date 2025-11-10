Evroligi šteti dnevi, Real in Barcelona pogledujeta proti ligi prvakov

Košarkarska sekcija Real Madrida je pod taktirko športnega direktorja Sergia Rodrigueza, še v minuli sezoni igralca, in trenerja Sergia Scariola poleti po uspešnem obdobju s šestimi naslovi v treh sezonah, vključno z evroligo, sprožila nov in zelo ambiciozen projekt. Je tudi zelo drag.

Po podatkih, ki jih je posredoval »2playbook«, bo košarkarski klub Real Madrid za plače igralcev namenil več kot 49 milijonov evrov, kar je 26 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Poleg že tako visokih plač, ki jih prejemajo Walter Tavares, Mario Hezonja, Facundo Campazzo in drugi, se bodo zvišale tudi plače novih igralcev.

Košarkarska sekcija pričakuje največjo izgubo v svoji zgodovini v sezoni 2025/26, ocenjena je na približno 38 milijonov evrov, pri čemer ni vključenih morebitnih bonusov za morebitne naslove naslov.

Celotni ustroj kraljevskega kluba načrtuje povečanje prihodkov za 5,4 odstotka v primerjavi z lansko sezono, s čimer bi se približal 1,5 milijarde evrov. Pri tem se v klubu zavedajo, da košarkarske sekcije ne more ustvarjati dobička. Podobno vsi večji evropski klubi vsako sezono izgubljajo denar.

Pri Realu pozorno spremljajo projekt NBA in FIBA, ki naj bi zaživel leta 2027. Real, kot ena od gonilnih sil evrolige, želi biti v ospredju sprememb v evropski košarki, ki bi po ocenah morale znatno povečati prihodke.

Grški mediji so že poročali, da Real Madrid in Barcelona že razmišljata o izstopu iz evrolige in sodelovanju v ligi prvakov FIBA ​​kot odskočni deski za pridružitev novemu tekmovanju pod pokroviteljstvom NBA.