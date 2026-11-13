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Košarka

Evropska košarka: Gospodarski potencial ogromen, prihodki prenizki

Mark Tatum, desna roka komisarja lige NBA Adama Silverja, je znova jasno začrtal ambicije projekta NBA Europe. Več denarja in nove dvorane.
Kako se bodo na napovedi iz ZDA odzvali najboljši evroposki košarkarski klubi in evroliga ter kaj pripravljajo kot odgovor ameriškim izzivalcem, je še uganka. FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters
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Kako se bodo na napovedi iz ZDA odzvali najboljši evroposki košarkarski klubi in evroliga ter kaj pripravljajo kot odgovor ameriškim izzivalcem, je še uganka. FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters
G. N.
13. 11. 2026 | 13:07
13. 11. 2026 | 13:07
4:36
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Mark Tatum, namestnik komisarja lige NBA in desna roka Adama Silverja, je znova jasno začrtal ambicije projekta NBA Europe, ki naj bi v evropski prostor vstopil v tesnem sodelovanju z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba).

Na dogodku Invest New York, ki ga je organiziral portal Sportico, je Tatum razgrnil ključne gospodarske in športne temelje prihodnjega tekmovanja, katerega cilj je preoblikovati ekosistem evropske košarke in postati neposredni tekmec sedanji evroligi.

Eden glavnih argumentov lige NBA je neizkoriščen gospodarski potencial v Evropi. Tatum ocenjuje, da obstaja velik razkorak med priljubljenostjo košarke in kakovostjo igralcev na eni strani ter prihodki, ki jih ta šport ustvarja v primerjavi z drugimi panogami, na drugi. Po njegovih besedah takšno stanje povzroča vse večje nezadovoljstvo med lastniki vodilnih evropskih klubov.

»Ekipe, ki so del sedanjega ekosistema, so odkrito povedano utrujene od vsakoletnega vlaganja več deset milijonov evrov, ne da bi se pri tem povečala vrednost njihovih franšiz. Iščejo novega gospodarskega partnerja,« je poudaril Tatum.

Klubi vredni do milijarde dolarjev in nove dvorane

Liga NBA ohranja ambicijo pritegniti obsežne naložbe prek franšiznega modela, ki bi omogočil razvoj novih trgov in večkratno povečanje vrednosti sodelujočih klubov. Tatum je izrazil prepričanje, da bi lahko najvrednejše franšize v evropski ligi NBA dosegle vrednost blizu ene milijarde evrov, kar nazorno kaže na finančne razsežnosti projekta.

Širitev na trge z velikim komercialnim potencialom, kot je Velika Britanija, ki trenutno ni del evrolige, predstavlja eno glavnih tarč novega tekmovanja. Pomemben steber finančnega načrta je tudi nov model delitve dobička in komercialnih pravic med vsemi sodelujočimi ekipami.

Mark Tatum je evroligašem jasno razkril načrte evropske različice lige NBA. FOTO: David Banks/Usa Today Sports
Mark Tatum je evroligašem jasno razkril načrte evropske različice lige NBA. FOTO: David Banks/Usa Today Sports

Načrt predvideva tudi obsežne naložbe v športno infrastrukturo, saj liga NBA v pomanjkanju sodobnih dvoran vidi eno glavnih ovir evropske košarke. Gradnja in posodobitev večnamenskih aren, sposobnih gostiti vrhunske športne in zabavne dogodke, bi klubom odprla nove vire prihodkov.

»Zagon te lige bo spodbudil izjemne naložbe v infrastrukturo. Predstavljajmo si, da bo v dvorani med 30 in 40 domačih košarkarskih večerov na sezono. To pomeni, da ostane še približno 320 dni, ko je mogoče te objekte zapolniti s koncerti, konferencami in drugimi dogodki,« je pojasnil namestnik komisarja.

Ostro izzval evroligo

Poleg gospodarskih vprašanj je Tatum pod vprašaj postavil tudi sedanjo razdrobljenost evropske klubske košarke, ki jo zaznamuje vzporedno delovanje evrolige, Fibine lige prvakov, evropskega pokala in nacionalnih prvenstev. Po njegovem mnenju takšna struktura ustvarja zapleteno in slabo povezano okolje.

Liga NBA je v preteklosti sicer preučevala možnost sodelovanja z evroligo, vendar pogajanja niso obrodila sadov. Oktobra letos so lastniki klubov v evroligi dokončno glasovali proti morebitnemu zavezništvu.

V nasprotju s tem modelom liga NBA skupaj s Fibo predlaga tekmovanje s 16 moštvi: dvanajst klubov bi imelo stalno mesto, štiri mesta pa bi bila odprta na podlagi športnih dosežkov. Klubi po vsej celini bi se lahko v novo ligo uvrstili prek Fibine lige prvakov in zaključnega kvalifikacijskega turnirja najboljših ekip iz državnih prvenstev. S tem naj bi zagotovili odprt sistem in možnost napredovanja za vsak ambiciozen klubski projekt.

»V evropskem športu si ljudje želijo, da bi lahko vsak klub sanjal. Gre za nekaj podobnega, kot je čar angleškega pokala FA,« je dejal Tatum in s primerjavo z zgodovinskim nogometnim tekmovanjem utemeljil pomen odprtih vrat. Za konec pa je neposredno zbodel ureditev evrolige: »Medtem ko je sedanji model v svojem bistvu zaprta liga.«

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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