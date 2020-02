Evropski naslov bodo začeli braniti tudi brez Gašperja Vidmarja

27

košarkarjev je branilo slovenske barve v kvalifikacijah za lansko svetovno prvenstvo

Še vedno upa na Gorana Dragića

Ljubljana – Leti 2018 in 2019 bodo slovenski reprezentanti hitro potisnili v pozabo, saj sta jim zaradi znanih razlogov prinesli le dve zmagi v desetih uradnih tekmah, kot evropski prvaki pa so si tudi morali ogledati lansko svetovno prvenstvo zgolj prek malih zaslonov. Leto 2020 jim prinaša nove izzive. Že čez deset dni se bodo zbrali pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021, konec junija pa jih v Litvi čakajo še olimpijske kvalifikacije.Prvo skupino pričakujejo v nedeljo, 16. t. m., v njej pa bodo košarkarji, ki tisti konec tedna ne bodo igrali v zaključnih bojih pokalnih tekmovanj po vsej Evropi. Drugi bodo prišli v ponedeljek, celoten cikel pa bo šprintersko naravnan, saj bo Slovenija že 20. t. m. gostovala v Sombotelu na Madžarskem, tri dni pozneje pa bo v Kopru pričakala Avstrijo v prvih dveh etapah (v skupini F bo igrala še Ukrajin) poti do eurobasketa, ki ga bodo prihodnje leto priredile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. Od razkritja kvalifikacijskega ustroja je jasno, da moštva ne bodo mogla računati na košarkarje iz lige NBA in evrolige, toda selektorjaje presenetil poznejši razplet. Tik pred silvestrovim je, ki je odlično začel sezono pri Kopru Primorski, prestopil k Bayernu, prejšnji teden pa se je v evroligaške vrste preselil še, novi član Baskonie.»Oba sem moral prečrtati s februarskega seznama, na katerem je skupno 22 imen, na prvi cikel pa bomo povabili 14 košarkarjev, katerih imena bomo razkrili v torek. Za uvodni kvalifikacijski tekmi za EP smo izgubili tudi, ki ima težave s kolenom in bo moral dobiti neko posebno injekcijo, po kateri bo potreboval počitek. Pod vprašajem pa je nekdanji Olimpijin center, zdaj član turškega moštva Pinar Karsiyaka, za katerega smo sprožili postopek naturalizacije. V ponedeljek ali torek bomo izvedeli, ali bo pravočasno dobil slovensko državljanstvo,« je pojasnil Trifunović, ki med visokimi košarkarji nima veliko adutov. Nespremenjen ostaja tudi status quo, ki je pripravljen igrati za Slovenijo že februarja, a z zagotovilom, da bo imel prednost pred drugimi naturaliziranimi košarkarji tudi v kvalifikacijah za OI, za katere slovenski selektor še vedno računa na»Tik pod košema so nam ostaliin, ki pa v svojih klubih ne dobivajo dovolj priložnosti za igro, da bi se lahko razvijali. Zato se bo vnovič žrtvoval, ki je pri Cedeviti Olimpiji krilo, a je v reprezentanci prevzemal vlogi krilnega centra in celo centra. Z Omićem sem se pogovoril, vendar so nekatere stvari ostale nerazrešene. Nihče ne more imeti zajamčenega mesta v reprezentanci, vsi si ga morajo prislužiti. Navsezadnje nam tudi igralci ne morejo zagotoviti, da bodo vedno na voljo reprezentanci in tudi Alen lahko še pred EP dobi ponudbo kakšnega evroligaša. Uvrstili smo ga na širši seznam igralcev, ki smo ga posredovali FIBA. Če se bo zapletla zgodba Jordana Morgana, ki z 203 cm ne sodi med velikane, vendar je atletskega stasa in veliko teče, predvsem pa ne igra v evroligi, bi morali dati Alenu na izbiro, ali bo prišel ali ne,« je potrdil Trifunović.Hkrati je zagotovil, da v kvalifikacijah za OI najresneje računa na, saj je zagotovil, da ga lahko ustavi le poškodba, in. Hkrati pa potihem še vedno upa, da si bopremislil in še enkrat oblekel slovenski dres. Ali podobno velja za Randolpha?»Vem, da je izjavil, da je končal reprezentančno pot, a igram na karto, da OI Američanom ogromno pomenijo. Sredi vrveža pri Realu ga ne mučimo s tem vprašanjem, aprila ali maja pa se bomo poskusili dogovoriti z Anthonyjem,« je zaupal selektor, ki med nosilce igre v februarskem ciklu vidiin Murića: »Razumljivo, saj imajo največ izkušenj, so v letih, ko lahko prikažejo največ, in za razliko od lani tudi v dobrem igralnem ritmu v svojih klubih.«