FOTO:Evropski prvaki niso več varni niti na Madžarskem

Ostrostrelec Klemen Prepelič je metal za tri točke 0:8. FOTO: FIBA

Blažič zaokrožil tragedijo

Madžarska : Slovenija 77:75 (49:54, 32:36, 16:16) Dvorana Savaria, gledalcev 3500, sodniki Yilmaz (Tur), Cici (Alb) in Straube (Nem).

Madžarska: Varadi 8, Vojvoda 15, Benke 3 (3:4), Allen 16 (8:8), Keller 11 (0:2) – prva peterka; Szabo 2 (0:2), Ferencz 6, Horti 1 (1:2), Perl 15 (4:6); Pongo, Filipovity in Govens niso igrali.

Slovenija: Nikolić 6 (0:2), Prepelič 12 (6:6), Blažič 18 (5:7), Murić 6, Morgan 16 (2:3) – prva peterka; Rupnik 11, Mesiček, Hrovat, Mahkovic 6 (2:2), Dimec; Kosi in Hodžić nista igrala.

Met za dve točki: Madžarska 20:39 (51 %), Slovenija 21:34 (62 %); za tri: Madžarska 7:21 (33 %), Slovenija 6:31 (19 %); skoki: Madžarska 35 (25+10), Slovenija 40 (28+12).



Drugi izid v skupini F – Avstrija : Ukrajina 73:88 (Vujošević 14, Klepeisz in Trmal po 13; Lipovij 16, Herun 13, Pustozvonov 12); para prihodnjega kola – nedelja, 23. t. m.: Slovenija – Avstrija (17, Koper), Ukrajina – Madžarska (17).

Sombotel – Kot da bi istanbulsko zlato z evropskega prvenstva 2017 prineslo prekletstvo nad slovensko košarkarsko reprezentanco. Po neuspešnem poskusu preboja na lansko svetovno prvenstvo je v klavrnem slogu začela tudi kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021 – s tesnim porazom proti Madžarski, 20. med moštvi s stare celine na jakostni lestvici mednarodne zveze FIBA. Slovenija je dve minuti in 25 sekund pred koncem dvoboja vodila z 71:66, a končnico izgubila s 4:11 in se spravila v položaj, da bo na trnih tudi v nedeljo proti Avstriji v Kopru.»Ni prijetno, če začneš kvalifikacije s porazom, čeprav smo vedeli, da nas čaka zelo težka tekma. Večidel smo imeli dogajanje pod nadzorom, toda čim smo nekoliko popustili, so Madžari izkoristili priložnost. Želeli smo zmagati in dobiti potreben zalet, a ni šlo. Imamo sicer košarkarje, ki lahko prevzamejo odgovornost, vendar danes ni bil njihov dan. Zdaj se moramo čim bolje pripraviti na nedeljo, da bi naredili prvi korak k osvojitvi enega od prvih treh mest v naši skupini in preboju na EP,« je po nepričakovanem porazu ocenil z resnim obrazom slovenski selektor. Tudi on je sodil med številne optimiste v reprezentanci, toda vsi so očitno prezgodaj pozabili na kvalifikacije za zadnji mundial. Med drugim na poraz z Belorusijo, ki je še za razred skromnejša kot Madžarska.Obramba in obramba, skok in skok, je odmevalo med slovenskimi košarkarji vse od prvega treninga v Mariboru, in če pogledamo statistiko tekme, so v dobršni meri uresničili taktični načrt. Ni pa se uresničila napoved, da bo ob uresničitvi defenzivnih nalog nekako stekel tudi napad Obe moštvi sta imeli precejšnje težave z metom, še posebej madžarsko, saj je v prvem polčasu izkoristilo le enega od desetih poskusov za tri točke, pri Sloveniji, ki je v tem času metala trojke 3:11 (2:3), pa je imel še posebej dolgo vžigalno vrvico. Vodilni strelec španske lige je prvič zadel iz igre šele v 23. minuti po osmih zgrešenih lučajih, konec tekme pa je pričakal s izkoristkom za tri točke 0:8.Le za odtenek je bil pri tej prvini natančnejši(1:8), a je na račun prodornosti zbral 18 točk, ob tem pa se je v obrambi neumorno gnal za najnevarnejšim madžarskim strelcem. Z dobro predstavo se je izkazal naturalizirani novinec(met iz igre 7:9 in 9 skokov), čeprav pri takšni druščini soigralcev, ki po pristopu spominjajo na Cedevito Olimpijo, ni lahko biti reprezentančni center. Moštvo je imelo težave pri organizaciji igre in s 14 izgubljenimi žogami (Prepelič 5) omogočilo tekmecem, da so dosegli 23 »lahkih« točk, zato ni šlo brez nihanj.Po obetavnem vodstvu s 16:9 so Trifunovićevi izbranci hitro zaostali z 19:22, hitro je izpuhtela tudi prednost 34:24 iz 14. minute. Šest minut pozneje so Madžari že prišli do naskoka 41:40 in potrdili, da se bodo z vsemi močmi borili vse do zadnjih sekund. Slovenski glavobol se je dodatno okrepil, ko sta Morgan in Nikolić zašla v težave z osebnimi napakami.Potem ko je Slovenijo dobila tretjo četrtino z 18:17 in so se gostitelji znova hitro vrnili v igro, jes svojo tretjo trojko prinesel evropskim prvakom prednost 69:66. Ko jo je Prepelič s prodorom povišal na +5, je marsikomu odleglo, toda za veselje je bilo veliko prezgodaj. In nič drugače ni bilo po po Prepeličevih uspešnih prostih metih za slovensko vodstvo s 75:74 le 16,3 sekunde pred iztekom igralnega časa.je 12 sekund pozneje izsilil osebno napakoin zadel oba prosta meta, tragedijo pa je zaokrožil Blažič s takojšnjo izgubljeno žogo po podaji iz avta.»Bili smo nezbrani v obrambi, v napadu se nismo znali odzvati,« je bil po novem porazu kratek Blažič.Prekletstvo je bilo vnovič premočno in Slovenija je prvič izgubila uradno košarkarsko tekmo z Madžarsko.