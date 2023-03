Evropsko malodušje so prenesli še v Dalmacijo

V nadaljevanju preberite:

Z veliko mero previdnosti so košarkarji Cedevite Olimpije pričakali 21. kolo lige ABA. Upravičeno, saj so lani z Zadrom izgubili na domačem parketu, predlani so komaj osvojili dvorano Krešimirja Ćosića in v sezoni 2019/20 v njej izgubili s 63:101, letošnje predstave pa jim ne dopuščajo pretirane samozavesti. Njihova zadržanost je bila upravičena, z gladkim porazom z 59:81 so naredili vzvratni korak v boju za tretje mesto z Budućnostjo, ki je imela ob zmagi nad Cibono (87:83) ogromno težav.

Po dokončni izgubi možnosti za uvrstitev v končnico evropskega pokala so optimisti napovedali, da se bo stožiška zasedba lažje osredotočila na odločilne nastope v regionalnem prvenstvu. Ušteli so se, zakaj? Ob tokratnem izletu na morje so prikazali obilo slabosti pri vseh prvinah. Bili so nenatančni pri metih in zbrali sramotno malo asistenc, koliko? Kako sta dogajanje videla Josh Adams in trener Jurica Golemac?