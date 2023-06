FIBA Evropa: Matej Erjavec prvi od treh podpredsednikov

Pred odločilnimi boji na evropskem prvenstvu za košarkarice je Ljubljana gostila redno sejo izvršnega odbora evropske zveze FIBA. To je bilo uvodno delovno srečanje novega odbora in predsednika Jorgeja Garbajose, nekdanjega odličnega španskega reprezentanta. Člani so potrdili tri podpredsednike FIBA Evropa, prvi je postal prvi mož slovenske zveze Matej Erjavec.

Erjavec bo tako v prihodnjem mandatu desna roka novoizvoljenega predsednika Garbajose. Predsednik KZS bo s tem deležen ene izmed najvišjih in najpomembnejših funkcij v športu, ki jo je oziroma jo opravlja Slovenec, so zapisali pri KZS. Poleg njega bosta to funkcijo opravljala nekdanja romunska košarkarica Carmen Tocala in Islandec Hannes Sigurbjörn Jonsson.

»Veseli me, da so mi novi predsednik in člani izvršnega odbora FIBA Europe zaupali vlogo enega izmed treh podpredsednikov. Hkrati se zavedam odgovornosti, ki jo ta položaj prinaša. Izjemno pomembno in spodbudno se mi zdi, da sta odbor in vodstvena struktura sestavljena iz predstavnikov številnih držav,« je po seji izvršnega odbora na ljubljanskem gradu dejal Erjavec.

»Želim si, da se bo ta pomen združevanja odražal v korist evropske košarke in športa nasploh. Verjamem, da bomo skupaj s predsednikom Garbajoso, ki ima poleg izjemnih košarkarskih in vodstvenih izkušenj jasno vizijo, delali za rast košarke v Evropi,« je še dodal.

Seje, ki jo je vodil predsednik Garbajosa, so se udeležili tudi predsednik Fibe Hamane Niang, generalni sekretar Fibe Andreas Zagklis in izvršni direktor Fiba Evrope Kamil Novak. Srečanje je kot poseben gost odprl predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki je pozdravil visoke goste in vse udeležence.