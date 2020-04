Finalni turnir evrolige preložili, niso pa se mu odpovedali

Pandemija novega koronavirusa je prisilila tudi vodilne može košarkarske evrolige, da so zaustavili tekmovanje. Danes so do nadaljnjega preložili še sklepni turnir, ki bi moral biti na sporedu med 22. in 24. majem v Kölnu, kar je bilo neizogibno, saj igrišča samevajo že od 12. marca.



»Še vedno se pogajamo, da bi finalni turnir odigrali v Kölnu, a pozneje,« je na današnji video konferenci sporočil prvi mož evrolige Jordi Bertomeu. Kot pravi, še vedno načrtuje, da bi sezono izpeljali do konca.

V Kölnu pred praznimi tribunami ali jeseni

»Odigrati moramo samo zadnjih šest tekem rednega dela, četrtfinale in zaključni turnir,« je dejal Bertomeu, ki seveda ne ve, kdaj bi se lahko tekmovanje nadaljevalo, in ne izključuje niti možnosti, da bi vse odločilne tekme najboljših moštev odigrali v enem mestu: »Zdravja košarkarjev, trenerjev in gledalcev v nobenem primeru ne bomo ogrožali.«



Tudi nadomestni termini so nejasni. Če bo evroliga vztrajala pri Kölnu, je že zdaj jasno, da bo šlo za prireditev brez gledalcev ali da bo na sporedu jeseni. V Nemčiji so namreč množične prireditve prepovedane do 31. avgusta. Morda to pomeni tudi selitev drugam, saj Bertomeu želi končati evroligo do konca julija. »Drugače bi lahko ogrozili naslednjo sezono. V skrajnem primeru bomo letošnjo evroligo odpovedali,« je še dejal.