Finci že sporočajo navijačem: Kupite vstopnice za Rigo, ne bo vam žal!

Finski košarkarji so si že zagotovili nastop v osmini finala 42. evropskega prvenstva. Po zmagah nad Švedi (93:90) in Britanci (109:79) so včeraj pred svojimi navijači v Tampereju z dvajsetimi točkami razlike odpravili še Črnogorce (85:65). K novemu uspehu »Suomijev« je levji delež z dvojnim dvojčkom prispeval Lauri Markkanen, ki je v statistiko vpisal 26 točk in 13 skokov.

»Igrati za svojo državo pred domačimi navijači je izjemno. Nič ni boljšega,« je bil 28-letni Finec nasmejan po sinočnjem zmagoslavju: »Tri zmage iz treh tekem, ne bi si mogel želeti več.« »Volčje krdelo« (Susijengi), kakor Finci pravijo svoji košarkarski reprezentanci, čakata v skupini B še zahtevna obračuna z Litvo in Nemčijo, ki bosta odločala o izhodišču za nadaljevanje turnirja.

Sinoči se je Lauri Markkanen s svojimi soigralci veselil še visoke zmage nad Črnogorci. FOTO: Heikki Saukkomaa/Reuters

Še dva zahtevna dvoboja v Tampereju

»Pred nami sta še dve veliki tekmi v Tampereju,« je Markkanen svoj pogled že usmeril proti jutrišnjemu dvoboju z Jonasom Valančiunasom & Co., za katerega bodo skušali Finci izkoristiti izkušnje iz obračuna s prekaljenim črnogorskim centrom Nikolo Vučevićem, ki so ga ustavili pri sedmih točkah.

»Proti Vučeviću smo dobili nekaj idej, kako zaustaviti velike može pod obročem. To bo velik izziv, a ga že komaj čakam,« je poudaril zvezdnik iz Jyväskyläja. Proti Litvi bo seveda ključno, da finska obramba ostane enako agresivna kot doslej. »Vzdušje bo zagotovo fantastično,« se že veseli Markkanen, ki je skupaj s soigralci poslal jasno sporočilo navijačem: »Kupite vstopnice za izločilne boje v Rigi, ne bo vam žal!«