Finska senzacionalno šokirala Srbijo, ki se poslavlja z Eurobasketa

Srbska košarkarska reprezentanca je končala nastope na Evropskem prvenstvu 2025. V napeti in z preobrati polni tekmi osmine finala v Rigi je morala priznati premoč Finski, ki je slavila z rezultatom 92:86.

Kljub vlogi favorita so »orli« naleteli na organiziranega nasprotnika, ki je znal kaznovati vsako napako. Usodo srbske ekipe sta v ključnih trenutkih zapečatila Elias Valtonen z meti z razdalje in Lauri Markkanen z mirno roko s črte prostih metov.

Srečanje se za srbsko izbrano vrsto ni začelo po načrtih. Finci so od prve sekunde vsilili svoj ritem in z agresivno igro povzročali obilico težav.

Po vsega nekaj minutah igre so povedli z 11:1, prednost pa je hitro narasla tudi na dvomestno razliko.

Finski košarkarji so z Laurijem Markkanenom na čelu v napadu uspešno zbirali odbite žoge pod srbskim košem. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Glavna težava za Srbe v začetni fazi tekme je bila kontrola skoka, saj so finski košarkarji zbirali žoge v napadu in si s tem ustvarjali dodatne priložnosti za mete.

Kljub slabemu uvodu se srbska ekipa ni predala in je postopoma začela topiti zaostanek, predvsem po zaslugi Nikole Jokića. Vseeno je bila nervoza očitna, kar se je pokazalo sredi druge četrtine.

Po nedosojeni osebni napaki nad njim je Jokić burno protestiral pri enem izmed sodnikov in si prislužil tehnično napako.

Finci so tudi potencialni nasprotni Slovenije, saj so v istem delu žreba. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Kljub temu so Srbi do konca polčasa uspeli rezultat preobrniti in na odmor odšli z vodstvom 48:44.

Drugi polčas je prinesel izjemno izenačen boj, v katerem pa so se za Srbijo začele kopičiti težave. Zaradi poškodbe je igrišče zapustil Ognjen Dobrić. Ključni igralci, med njimi Nikola Jokić, Nikola Jović in Filip Petrušev, so zašli v težave z osebnimi napakami, saj je vsak prejel svojo četrto napako že pred zadnjo četrtino.

Srbija je kljub temu v zadnjem delu igre pokazala borbenost. Po pomembni trojki Marka Gudurića in uspešni akciji Nikole Jokića za koš in dodaten prosti met so povedli s 76:75, kar je obetalo napeto končnico.

Sodnik je Nikoli Jokiću dosodil tehnično napako zaradi ugovarjanja. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

A finski odgovor je bil silovit. Elias Valtonen je zadel ključno trojko, s katero je Finska ponovno prešla v vodstvo.

V zadnji minuti je odgovornost prevzel Lauri Markkanen. Srbski igralci, predvsem Marko Gudurić in Stefan Jović, so ga večkrat zaustavili z osebnimi napakami,

Markkanen pa je bil zanesljiv izvajalec prostih metov, medtem ko mu je občinstvo vzklikalo »MVP, MVP, MVP«.

Finska reprezentanca je na začetku tekme povedla proti Srbiji z rezultatom 11:1. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Na drugi strani so srbski košarkarji poskušali z meti z razdalje, a so bili neuspešni.

Nikola Jokić je sicer zadel trojko, a prepozno, da bi spremenil potek srečanja.

Upanje Srbije se je dokončno končalo z zgrešenim metom Alekse Avramovića ob izteku tekme.

Finska se je tako uvrstila v četrtfinale, Srbija pa se od prvenstva poslavlja.