    Košarka

    Finska senzacionalno šokirala Srbijo, ki se poslavlja z Eurobasketa

    Srbska reprezentanca je v osmini finala morala priznati premoč Finski z 92:86. Kljub vodstvu v zadnji četrtini so bile za Srbijo Finci prevelik zalogaj.
    Srbska reprezentanca je v osmini finala Eurobasketa izgubila proti Finski z 92:86. Na fotografiji komaj 18-letni Miika Muurinen med zabijanjem. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Galerija
    Srbska reprezentanca je v osmini finala Eurobasketa izgubila proti Finski z 92:86. Na fotografiji komaj 18-letni Miika Muurinen med zabijanjem. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Ž. U.
    6. 9. 2025 | 23:02
    6. 9. 2025 | 23:49
    3:33
    A+A-

    Srbska košarkarska reprezentanca je končala nastope na Evropskem prvenstvu 2025. V napeti in z preobrati polni tekmi osmine finala v Rigi je morala priznati premoč Finski, ki je slavila z rezultatom 92:86.

    Kljub vlogi favorita so »orli« naleteli na organiziranega nasprotnika, ki je znal kaznovati vsako napako. Usodo srbske ekipe sta v ključnih trenutkih zapečatila Elias Valtonen z meti z razdalje in Lauri Markkanen z mirno roko s črte prostih metov.

    image_alt
    Ni šovmen, vendar zna uprizoriti nepozaben šov

    Srečanje se za srbsko izbrano vrsto ni začelo po načrtih. Finci so od prve sekunde vsilili svoj ritem in z agresivno igro povzročali obilico težav.

    Po vsega nekaj minutah igre so povedli z 11:1, prednost pa je hitro narasla tudi na dvomestno razliko.

    Finski košarkarji so z Laurijem Markkanenom na čelu v napadu uspešno zbirali odbite žoge pod srbskim košem. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Finski košarkarji so z Laurijem Markkanenom na čelu v napadu uspešno zbirali odbite žoge pod srbskim košem. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    Glavna težava za Srbe v začetni fazi tekme je bila kontrola skoka, saj so finski košarkarji zbirali žoge v napadu in si s tem ustvarjali dodatne priložnosti za mete.

    image_alt
    Dončiću na eurobasketu ni para, do kam lahko poseže?

    Kljub slabemu uvodu se srbska ekipa ni predala in je postopoma začela topiti zaostanek, predvsem po zaslugi Nikole Jokića. Vseeno je bila nervoza očitna, kar se je pokazalo sredi druge četrtine.

    Po nedosojeni osebni napaki nad njim je Jokić burno protestiral pri enem izmed sodnikov in si prislužil tehnično napako.

    Finci so tudi potencialni nasprotni Slovenije, saj so v istem delu žreba. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Finci so tudi potencialni nasprotni Slovenije, saj so v istem delu žreba. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    Kljub temu so Srbi do konca polčasa uspeli rezultat preobrniti in na odmor odšli z vodstvom 48:44.

    Drugi polčas je prinesel izjemno izenačen boj, v katerem pa so se za Srbijo začele kopičiti težave. Zaradi poškodbe je igrišče zapustil Ognjen Dobrić. Ključni igralci, med njimi Nikola Jokić, Nikola Jović in Filip Petrušev, so zašli v težave z osebnimi napakami, saj je vsak prejel svojo četrto napako že pred zadnjo četrtino.

    Srbija je kljub temu v zadnjem delu igre pokazala borbenost. Po pomembni trojki Marka Gudurića in uspešni akciji Nikole Jokića za koš in dodaten prosti met so povedli s 76:75, kar je obetalo napeto končnico.

    Sodnik je Nikoli Jokiću dosodil tehnično napako zaradi ugovarjanja. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Sodnik je Nikoli Jokiću dosodil tehnično napako zaradi ugovarjanja. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    A finski odgovor je bil silovit. Elias Valtonen je zadel ključno trojko, s katero je Finska ponovno prešla v vodstvo.

    V zadnji minuti je odgovornost prevzel Lauri Markkanen. Srbski igralci, predvsem Marko Gudurić in Stefan Jović, so ga večkrat zaustavili z osebnimi napakami,

    image_alt
    Španski zvezdnik o Dončiću: Nor bi bil, če ga ne bi želel

    Markkanen pa je bil zanesljiv izvajalec prostih metov, medtem ko mu je občinstvo vzklikalo »MVP, MVP, MVP«.

    Finska reprezentanca je na začetku tekme povedla proti Srbiji z rezultatom 11:1. FOTO: Ints Kalnins/Reuters
    Finska reprezentanca je na začetku tekme povedla proti Srbiji z rezultatom 11:1. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

    Na drugi strani so srbski košarkarji poskušali z meti z razdalje, a so bili neuspešni.

    Nikola Jokić je sicer zadel trojko, a prepozno, da bi spremenil potek srečanja.

    Upanje Srbije se je dokončno končalo z zgrešenim metom Alekse Avramovića ob izteku tekme.

    image_alt
    Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Finska se je tako uvrstila v četrtfinale, Srbija pa se od prvenstva poslavlja.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Evropsko prvenstvo v košarki

    Finci že sporočajo navijačem: Kupite vstopnice za Rigo, ne bo vam žal!

    Lauri Markkanen & Co. so si po treh tekmah že zagotovili nastop v osmini finala 42. evropskega prvenstva v košarki.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evropsko prvenstvo v košarki

    Nekdanji dolgoletni član Olimpije: Morda so me na ta seznam uvrstili prezgodaj

    Sasu Salin, ki kot kapetan vodi finsko košarkarsko reprezentanco na evropskem prvenstvu, je dobil nov vzdevek.
    Miha Šimnovec 3. 9. 2025 | 15:23
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Lauri Markkanen

    Ni šovmen, vendar zna uprizoriti nepozaben šov

    Lauri Markkanen je veliki zvezdnik finske košarkarske reprezentance, ki na evropskem prvenstvu meri najvišje doslej. V skandinavskem derbiju jutri s Švedi.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Sanjska pogodba za finskega košarkarskega asa

    Lauri Markkanen je po večtedenskih pogajanjih podaljšal sodelovanje z vodstvom kluba Utah Jazz. Postal bo najbolje plačani finski športnik v zgodovini.
    Miha Šimnovec 8. 8. 2024 | 12:39
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Piše zgodovino, za seboj pustil tudi veliko tekmico Tine Šutej

    Lauri Markkanen, zvezdnik moštva Utah Jazz, kot prvi košarkar postal najboljši športnik leta na Finskem.
    Miha Šimnovec 15. 1. 2024 | 19:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kapetan Sasu Salin nagnal mlajšega soigralca v sobo

    V Okinavi, kjer bodo v uvodnem delu svetovnega prvenstva igrali tudi slovenski košarkarji, bosta jutri spored odprli reprezentanci Avstralije in Finske.
    Miha Šimnovec 24. 8. 2023 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Lauri Markkanen v vojski

    Finski košarkarski velikan osupnil z dosežkom na Cooperjevem testu

    Lauri Markkanen, prvi zvezdnik moštva Utah Jazz, se je po koncu sezone v ligi NBA odpravil na služenje vojaškega roka. Izvrstno tekla tudi dirkača formule 1.
    Miha Šimnovec 9. 5. 2023 | 13:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Košarkarski zvezdnik iz lige NBA naravnost v vojsko

    Lauri Markkanen, najboljši strelec moštva Utah Jazz, bo preživel poletje v vojaški uniformi na Finskem.
    Miha Šimnovec 11. 4. 2023 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Kdo bi zmagal, če bi se začela vojna med Kitajsko in Ameriko

    Simulacije kažejo, da bi bila ta vojna izjemno draga za obe strani, z izgubami, ki bi šle v več deset tisoč vojakov in z ogromno škodo za ves svet.
    Zorana Baković 6. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    SrbijaFinskaeurobasketNikola JokićLauri Markkanen

