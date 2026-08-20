Foto utrinki prihoda najdražje košarkarske ekipe na svetu

Zasebno letalo z igralci ekipe Los Angeles Lakers, ki so v Slovenijo prispeli na štiridnevni tabor, je okoli 11.40 pristalo na brniškem letališču. Nato so jih s črnimi kombiji odpeljali do ljubljanskega hotela Intercontinental.

Los Angeles Lakers so prispeli v Slovenijo na štiridnevni tabor, ki ga je organiziral Luka Dončić. FOTO: Leon Vidic

Los Angeles Lakers so prispeli v Slovenijo na štiridnevni tabor, ki ga je organiziral Luka Dončić. FOTO: Leon Vidic

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Los Angeles Lakers so prispeli v Slovenijo na štiridnevni tabor, ki ga je organiziral Luka Dončić. FOTO: Leon Vidic

Takole so navijači pričakali prihod Jezernikov. FOTO: Leon Vidic

Takole so navijači pričakali prihod Jezernikov. FOTO: Dejan Javornik

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Los Angeles Lakers so prispeli v Slovenijo na štiridnevni tabor, ki ga je organiziral Luka Dončić. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Matej Družnik

FOTO: Matej Družnik

FOTO: Matej Družnik

FOTO: Matej Družnik

FOTO: Matej Družnik