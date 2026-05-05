Košarka

Francoski čudežni deček delil blokade, metal mimo obroča

Košarkarji Minnesote Timberwolves in New York Knicks so z zmago odprli drugi krog končice lige NBA. New York tretjič zapored zmagal z vsaj 25 točkami razlike.
Victor Wembanyama (desno) je z blokado ustavil Terrenca Shannona Jr. (1), ni pa zmogel ustaviti drugih košarkarjev Minnesote, ki so v gosteh prišli do prve zmage v drugem krogu končnice lige NBA. FOTO: Daniel Dunn/Imagn Images Via Reuters Connect
Š. R., STA
5. 5. 2026 | 07:30
Košarkarji San Antonio Spurs so v domači dvorani izgubili prvo tekmo polfinala zahodne konference lige NBA proti Minnesota Timberwolves s 102:104. New York Knicks pa so ubranili prednost domače dvorane in dvoboj na štiri zmage v polfinalu vzhoda proti Philadelphia 76ers začeli z zanesljivo zmago s 137:98.

V Teksasu se uvod v polfinale zahoda domačim ostrogam ni posrečil, četudi je francoski zvezdnik Victor Wembanyama dosegel rekord po številu blokad v končnici (12). Tesna zmaga je pripadla gostom v zadnjih minutah.

Dvaindvajsetletni Francoz je tekmo končal s trojnim dvojčkom (11 točk, 15 skokov, pet podaj, 12 blokad), a se je mučil z metom (5 od 17 iz igre, 0 od 8 metov za tri točke).

Pri gostih se je le devet dni po poškodbi v ekipo vrnil Anthony Edwards in pokazal odlično predstavo za volkove z 18 točkami, blestel je zlasti v zadnji četrtini.

Druga tekma bo v sredo prav tako v Teksasu.

Jalen Brunson in New York Knicks so siloviti odprli dvoboj s Philadelphio. FOTO: Al Bello Getty/Images Via AFP
Jurišna forma kratkohlačnikov

Na vzhodu pa so kratkohlačniki visoko ugnali goste iz Philadelphie, Jalen Brunson je v prvem polčasu dosegel 27 od svojih 35 točk.

Knicks so postali prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je v končnici tri zaporedne tekme dobila z vsaj 25 točkami razlike. S tem so nadaljevali val, ki se je začel sredi prvega kroga končnice proti Atlanti, saj so iz igre metali 63-odstotno in vodili tudi s 40 točkami razlike.

»Ta čas igramo dobro, vendar to ne pomeni ničesar, če ne najdemo načina, da bi dosegli še tri zmage,« je po zmagi trezno menil center kratkohlačnikov Karl-Anthony Towns. »Zato se moramo le držati naloge, ki je pred nami.«

OG Anunoby je dodal 18 točk, Towns in Mikal Bridges pa sta jih oba dosegla po 17.

Druga tekma konferenčnega polfinala je na sporedu v sredo zvečer, preden se bo dvoboj na štiri zmage preselil v Philadelphio.

Zvezdnik gostov Joel Embiid je že zaprosil navijače 76ers, naj ne prodajajo svojih vstopnic newyorškim navijačem. Vendar košarkarji Philadelphie svojim navijačem tokrat niso dali veliko razlogov, da bi jih ti želeli obdržati.

Paul George je za Philadelphio dosegel 17 točk. Embiid je zadel le tri od 11 metov za svojih 14 točk, Tyrese Maxey pa je zbral 13 točk.

