    Košarka

    Francoski mladci priložnost in izziv hkrati za Slovence

    Na evropskem prvenstvu ob 17. uri v skupini D v Katovicah druga tekma Slovencev. Eni od favoritov za končno zmagoslavje brez največjih zvezdnikov.
    Slovenske košarkarje na Poljskem čaka druga tekma. Luka Dončić je v prvi proti Poljakom pokazal veliko, a ni bilo dovolj. Proti Francozom bo potreboval tudi večjo pomoč soigralcev.
    Galerija
    Slovenske košarkarje na Poljskem čaka druga tekma. Luka Dončić je v prvi proti Poljakom pokazal veliko, a ni bilo dovolj. Proti Francozom bo potreboval tudi večjo pomoč soigralcev. FOTO: Agencja Wyborcza.pl/Reuters
    G. N., STA
    30. 8. 2025 | 16:05
    30. 8. 2025 | 16:06
    2:35
    A+A-

    Evropsko prvenstvo se ni začelo po slovenskih željah, se bo tudi nadaljevalo? To je med slovenskimi privrženci najbolj aktulano vprašanje, potem ko so Slovenci svojo uvodno tekmo na EP v skupine D izgubili z gostitelji Poljaki. 

    Toda varovance selektroja Aleksandra Sekulića in prvega zvezdnika Luko Dončića ob 17. uri čaka še težjki tekmec, najtežji v skupinskem delu. Francozi so kljub odsotnosti mnogih zvezdnikov, med njimi Victorja Wembanyame, Rudyja Goberta, Evana Fournierja in Mathiasa Lessorta, in z najmlajšo reprezentanco na tem prvenstvu favoriti za najvišja mesta. Vlogo so potrdili v prvem krogu s prepričljivo zmago proti Belgiji.

    Slovenski organizator igre Aleksej Nikolić upa, da bodo čim dlje držali korak s Francozi in jim v finišu dvoboja zadali najtežjki udarec.
    Slovenski organizator igre Aleksej Nikolić upa, da bodo čim dlje držali korak s Francozi in jim v finišu dvoboja zadali najtežjki udarec. FOTO: Agencja Wyborcza.pl/Reuters

    Slednja bo nato v nedeljo ob 14. uri tretji tekmec Slovenije, po dnevu premora pa sledita še srečanji z Islandijo in Izraelom. V izločilne boje oziroma osmino finala se bodo uvrstile prve štiri ekipe iz skupine.

    Slovenski košarkarji so včerajšnji prost dan v Katovicah izkoristili za osvežitev po tekmi s Poljsko, opravili so en trening in naredili pripravo na tekmeca.

    »Na takih tekmah je ključno držati priključek s tekmecem, pripeljati dvoboj v izenačeno končnico in nato, če se ponudi priložnost, premagati nasprotnika. Hkrati moramo ohraniti mirno kri v težkih trenutkih. Držati moramo skupaj, se bodriti in se skušati izogniti daljšim kriznim minutam,« je pred tekmo s Francijo dejal Aleksej Nikolić.

    Slovenski selektor Aleksander Sekulić se sooča s hudimi kritikami slovenske športne javnosti.
    Slovenski selektor Aleksander Sekulić se sooča s hudimi kritikami slovenske športne javnosti. FOTO: Agencja Wyborcza.pl/ Reuters

    Slovenija in Francija sta doslej odigrali 20 uradnih in prijateljskih tekem, Slovenija jih je dobila le šest, legendarni pa sta predvsem zadnji dve.

    Leta 2022 na eurobasketu v Kölnu je Luka Dončić Francozom natresel kar 47 točk, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini evropskih prvenstev, leto prej v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu pa je polaganje Klemna Prepeliča dve sekundi pred iztekom časa blokiral Nicolas Batum in Francija je napredovala v finale z rezultatom 90:89.

    Slovenija – Francija 17.00

     

     

