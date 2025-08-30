Francoski mladci priložnost in izziv hkrati za Slovence

Neomejen dostop | že od 14,99€
Evropsko prvenstvo se ni začelo po slovenskih željah, se bo tudi nadaljevalo? To je med slovenskimi privrženci najbolj aktulano vprašanje, potem ko so Slovenci svojo uvodno tekmo na EP v skupine D izgubili z gostitelji Poljaki.
Toda varovance selektroja Aleksandra Sekulića in prvega zvezdnika Luko Dončića ob 17. uri čaka še težjki tekmec, najtežji v skupinskem delu. Francozi so kljub odsotnosti mnogih zvezdnikov, med njimi Victorja Wembanyame, Rudyja Goberta, Evana Fournierja in Mathiasa Lessorta, in z najmlajšo reprezentanco na tem prvenstvu favoriti za najvišja mesta. Vlogo so potrdili v prvem krogu s prepričljivo zmago proti Belgiji.
Slednja bo nato v nedeljo ob 14. uri tretji tekmec Slovenije, po dnevu premora pa sledita še srečanji z Islandijo in Izraelom. V izločilne boje oziroma osmino finala se bodo uvrstile prve štiri ekipe iz skupine.
Slovenski košarkarji so včerajšnji prost dan v Katovicah izkoristili za osvežitev po tekmi s Poljsko, opravili so en trening in naredili pripravo na tekmeca.
»Na takih tekmah je ključno držati priključek s tekmecem, pripeljati dvoboj v izenačeno končnico in nato, če se ponudi priložnost, premagati nasprotnika. Hkrati moramo ohraniti mirno kri v težkih trenutkih. Držati moramo skupaj, se bodriti in se skušati izogniti daljšim kriznim minutam,« je pred tekmo s Francijo dejal Aleksej Nikolić.
Slovenija in Francija sta doslej odigrali 20 uradnih in prijateljskih tekem, Slovenija jih je dobila le šest, legendarni pa sta predvsem zadnji dve.
Leta 2022 na eurobasketu v Kölnu je Luka Dončić Francozom natresel kar 47 točk, kar je drugi najboljši dosežek v zgodovini evropskih prvenstev, leto prej v polfinalu olimpijskih iger v Tokiu pa je polaganje Klemna Prepeliča dve sekundi pred iztekom časa blokiral Nicolas Batum in Francija je napredovala v finale z rezultatom 90:89.
Slovenija – Francija 17.00
Komentarji