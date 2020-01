Francoski velikan je umiril Dončića

Po rekordu zelo nenatančen

James prehitel Bryanta

Salt Lake City – Na gostovanju pri najbolj vročem moštvu v ligi NBA so košarkarji Dallasa zaostajali le 77,5 sekunde (14 v prvem polčasu in preostanek v finišu tekme), vendar si niso mogli priigrati zmage. Utah, ki je v zadnjih 15 nastopih dosegel 14 zmag in je v 21 domačih tekmah klonil le trikrat, je bil uspešnejši s 112:107 s Francozom(22 točk, 17 skokov in 5 blokad) in Hrvatom(23 točk) v vlogah junakov.je poskušal odločiti obračun Evropejcev v svojo korist, vendar ni bil na svoj običajni velezvezdniški ravni.Ljubljančan je resda zbral 25 točk, 6 skokov in 7 asistenc, torej šest točk več kot pri Dallasuin deset več kot, a je zadnji četrtini zmogel le dve točki in si privoščil nekaj usodnih napak. Tudi pri metih ni bil pretirano natančen (za dve 9:15, za tri 2:10), še posebej je bil nezbran pri izvajanju prostih metov, ki so v postali njegova preglavica. V zadnjih 13 nastopih je bil njegov izkoristek zgolj 66 odstotkov (78:118), v uvodnih mesecih prvenstva je bil že pri 85 odstotkih.»Vse je v glavi. Težava pa niso bili le prosti meti. Imel sem nekaj lepih priložnosti za prodore, pa se je kar naenkrat od nikoder prikazal Gobert. Zelo visok je in ni bil po naključju dvakrat najboljši obrambni košarkar lige. Zelo težko je igrati proti njemu. V Salt Lake Cityju ni nikoli lahko igrati, kljub vsemu pa smo v odločilnih minutah imeli na voljo kar nekaj neoviranih metov. Le zadeli jih nismo,« je priznal Dončić, ki je po osebnem rekordu ob zmagi nad Portlandom (trojke 8:12) v zadnjih treh dvobojih skupno metal za tri točke pičlih 7:33.»Vsi naši tekmeci mu poskušajo karseda zagreniti življenje. Na to bomo morali biti še bolj pozorni. Nekaj pa je jasno, narediti moramo več, da bo Luka prihajal v ugodnejše položaje za mete v zaključnih minutah,« je ocenil Dallasov trener, ki v moštvu še ni dočakal centrske okrepitve. Zanj so se Teksačani odločili, ker si je Dwight Powell strgal ahilovo tetivo, v zameno pa so Golden Statu prepustili pravico do izbire v drugem krogu letošnjega nabora NBA.Največjo pozornost je konec tedna pritegnilZvezdnik LA Lakers se resda ni mogel veseliti zmage v Philadelphii (91:108), vendar se je z 29 točkami povzpel na tretje mesto na večni lestvici strelcev lige NBA. Sredi svoje 17. profesionalne sezone je zbral 33.655 točk, pred njim sta le še(36.928) in(38.387). James je prehitel svojega mladostnega idolaprav v njegovem rojstnem mestu, po tekmi pa je zaupal, da mu je slednji leta 2002 podaril par športne obutve: »Nosil sem jo, čeprav mi je bila vsaj za eno številko premajhna. Vesel sem vsake povezave z njim, saj je eden največjih košarkarjev vseh časov.«