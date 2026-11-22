Francoski košarkarski velikan Victor Wembanyama je z izjemno predstavo s 50 točkami in 19 skoki popeljal San Antonio Spurs do zmage nad New Orleans Pelicans (114:91) v ligi NBA. Teksaške Ostroge so se s 14. zmago ob treh porazih izenačili z Los Angeles Lakers in Philadelphia 76ers na vrhu prvenstva.

Wembanyama je v 32 minutah, ki jih je preživel na parketu, od 29 metov iz igre zadel 20-krat, od tega petkrat za tri točke iz 11 poskusov. Ob 50 točkah in 19 skokih je v statistiko vpisal še pet blokad, štiri ukradene žoge in asistenco. To je bila njegova druga tekma s 50 ali več točkami v tej sezoni, potem ko je 4. novembra proti Dallasu dosegel rekord kariere (52 točk). Francoski zvezdnik je postal šele tretji košarkar v ligi NBA od sezone 1973/74, ki je na eni tekmi zbral najmanj 50 točk, 15 skokov, štiri ukradene žoge in pet blokad.

»Zelo posebno je, a za razliko od številnih vrstnikov nisem najboljši pri nabiranju statistike,« je po tekmi skromno pristavil 22-letni Wembanyama. San Antonio je dobil 14. od zadnjih 15 tekem. V domači ekipi je Stephon Castle k zmagi prispeval 19 točk, pri gostih pa je bil z 29 točkami najučinkovitejši Jeremiah Fears.

Tyler Herro je dosegel osebni rekord. FOTO: Bill Streicher/Reuters

Rekord kariere za Tylerja Herra

Philadelphia je bila za peto zaporedno zmago na domačem parketu boljša od Milwaukee Bucks s 132:129, pri čemer je Joel Embiid dosegel 26 točk in 17 skokov. Ob tem je zbral še devet asistenc, LeBron James pa je dodal 21 točk, šest skokov in šest asistenc. Milwaukeeju ni pomagala niti izjemna predstava Tylerja Herra, ki je s 50 točkami dosegel rekord kariere. Jeleni so izgubili že 13. zaporedno tekmo in imajo po 17 tekmah le eno zmago. Herro je ob koncu zadel še met za tri točke, ki bi Milwaukeeju prinesel podaljšek, vendar so sodniki po ogledu videoposnetka presodili, da je žogo iz rok izpustil po izteku igralnega časa.

V New Yorku je Mikal Bridges s trojko ob zvoku sirene poskrbel za zmago Knicks nad Portland Trail Blazers s 97:96. Gostje so v drugem polčasu nadomestili 26 točk zaostanka in tri sekunde pred koncem po dveh prostih metih izraelskega košarkarja Denija Avdije povedli s 96:94. Toda Bridges je v zadnjem napadu zadel za zmago New Yorka. Jalen Brunson je za zmagovalce dosegel 30 točk, od tega 19 v prvi četrtini, Landry Shamet jih je dodal 20, Bridges pa 12.

Na preostalih tekmah je Minnesota Timberwolves premagala Memphis Grizzlies s 104:95, Jaden McDaniels je dosegel 25 točk. Dallas Mavericks so bili s 110:100 boljši od Los Angeles Clippers, Kyrie Irving je prispeval 25 točk, Cooper Flagg pa 22.