Francozi so bili občutno previsoka ovira

Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije s 67:92 (17:31, 35:54, 50:73).

Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček, priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. uri gostila Madžarsko.

Alen Omić (desno) je poskušal, kar je bilo v njegovi moči, da bi ustavil prvega zvezdnika francoske reprezentance Victorja Wembanyamo. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

Po prvem krogu drugega dela je Slovenija na zadnjem mestu v skupini. Švedska je danes zmagala na Finskem s 86:81, Madžarska pa je doma nadigrala Estonijo s 85:67. Francija ima na vrhu skupine šest zmag, s 4-3 ji sledijo Finska, Švedska in Madžarska, Estonija pa je tako kot Slovenija pri 3-4, a ima boljše medsebojno razmerje. V drugem delu je na sporedu še pet tekem, na svetovno prvenstvo pa se bodo uvrstile prve tri ekipe iz skupine.

Najboljša strelca Slovenije sta bila Marin Krampelj in Gregor Glas z desetimi točkami, pri Franciji pa je z 22 točkami izstopal Victor Wembanyama.