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Košarka

Francozom spodletelo pred tekmo s Slovenijo, Jokić dominiral

Dvajset tisoč gledalcev je gledalo, kako Nikole Jokića ne more ustaviti niti aktualni niti bivši najboljši obrambni igralec lige NBA.
Srbija je vodila večino tekme, a je šlo na koncu za las. FOTO: Andrej Isakovic/Afp
Galerija
Srbija je vodila večino tekme, a je šlo na koncu za las. FOTO: Andrej Isakovic/Afp
L. Š.
21. 8. 2026 | 14:36
21. 8. 2026 | 15:40
1:19
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Francozem se generalka pred kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo s Slovenijo ni posrečila. V napeti prijateljski tekmi so jih pred dvajset tisoč igralci z 90:87 v Beogradu na domačem parketu premagali Srbi.

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Nikoli Jokiću je za las ušel trojni dvojček, ki ga v klubu dosega kot za stavo. Francozem je do konca tekme nasul dvajset točk in prispeval devet skokov ter osem asistenc.   

Francozem v boju z Jokićem ni pomagala individualna kvaliteta. Srbskega kapetana namreč ni uspel ustaviti ne aktualni najboljši obrambni igralec lige NBA Victor Wembanyama in ne bivši najboljši obrambni igralec lige NBA Rudy Gobert.    

Francozi se bodo 27. avgusta v kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo doma pomerili s Slovenci, ki bodo jutri v Stožicah odigrali prijateljsko tekmo s Črno goro.   

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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