Francozu bi čestital tudi Luka Dončić, nasul je 52 točk in zbral 24 skokov

Zgodovinski večer v ligi NBA v Frost Bank Centru je imel tudi Victor Wembanyama . Francozu je z novim strelskim rekordom kariere v ligi NBA in zmagovitim prostim metom 24 sekund pred zadnjim piskom piščalke odločil teksaški derbi. Čeprav je San Antonio sredi tekem imel že prednost devetnajstih točkam, so se košarkarji za zmago s 112:111 proti Dallasu krčevito borili do zadnje sekunde.

V zadnji posesti na tekmi je imel Kyrie Irving priložnost za zmago Dallasa, a je bil njegov met v odločilnih sekundah nenatančen.

Ob boku Wiltu Chamberlainu

Statistični podatki 22-letnega francoskega velikana (224 cm) pričajo o njegovi neverjetni vsestranskosti. Do 52 točk je prišel z metom iz igre 16:28, pri čemer je zadel le eno trojko iz osmih poskusov, blestel pa je s črte prostih metov (19:23). K 24 skokom (15 v obrambi, 9 v napadu) in osmim blokadam je dodal še dve asistenci ter dve ukradeni žogi. Podvig s stopnicami nad 50 točk, 20 skokov in 5 blokad sta pred njim v celotni zgodovini lige zmogla le še legendarna Wilt Chamberlain in Bob McAdoo.



V taboru poraženega Dallasa je Kyrie Irving zbral 27 točk, dvojni dvojček je uspel tudi Cooperju Flaggu (19 točk, 10 skokov).